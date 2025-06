Indagine Enac sul caos voli. Di Palma: “Rateo zero, una scelta di sicurezza”

Roma, 29 giugno 2025 – Pierluigi Di Palma, presidente Enac. “Guasto radar dovuto alle connessioni Tim”, ha scritto l’Enav. “Noi estranei”, ha ribattuto l’azienda. In mezzo ci sono migliaia di passeggeri finiti nel caos. Lei ha un ruolo di vigilanza sull’ente per l’assistenza al volo. Cosa si sente di dire a queste persone?

“Quel che è successo verrà chiarito, abbiamo costituito una commissione, entro una settimana presenteremo un primo report al governo”.

Milano, aeroporto di Linate. Per un guasto al centro radar, per due ore bloccati i voli nel Nord-Ovest d'Italia

In tempi di guerra ibrida, è stata presa in considerazione l’ipotesi di un attacco hacker?

“Al momento, non ci sono evidenze di questo”.

Trecentoventi voli cancellati o in ritardo, comunque bloccati.

“Sabato abbiamo lavorato con Enav per il ripristino del sistema. Anche a tutela dei diritti dei passeggeri”.

Tutti si chiedono: ma come è stato possibile?

“Ci scusiamo per il disagio ma vogliamo far capire che prima di tutto nel trasporto aereo bisogna fare attenzione alla sicurezza”.

Da qui il “rateo zero”.

“Vuol dire nessun movimento, tutti gli aerei a terra. Introdotto all’esito di atterraggi comunque svolti in condizioni di massima sicurezza". Se è successo una volta può capitare ancora?

“Evidente che il sistema è stato messo in piedi anche nella ridondanza. Che di solito garantisce comunque un servizio, anche se con minore intensità. È un po’ come avere due motori”.

Quelle foto di viaggiatori accampati negli aeroporti.

“Io ho fatto in modo che tutti i passeggeri potessero scendere dagli aerei, che erano già carichi. Chiaramente l’orario non favoriva una tutela adeguata. La stima? Direi che sono state interessate un po’ meno di 10mila persone".

C’è stato qualche deficit?

“Non mi risulta, sicuramente Bergamo si è distinta per l’assistenza alle persone. Teniamo conto che tutto il sistema della tutela dei passeggeri è in carico agli operatori aerei, mentre sono stati coinvolti i gestori aeroportuali. Ma, dal punto di vista normativo, non dovrebbe spettare a loro”.

Ora, che estate ci aspetta?

“Ci aspettiamo una crescita come traffico, con minori disservizi dell’anno scorso”.

Sì, ma dopo questo caos?

“Riteniamo che sia stato un disservizio anomalo, come quando un paio di anni fa si sono verificati blackout in tutta Europa”.

Quali precauzioni si adotteranno?

“Il sistema è ripartito in totale autonomia, dopo tutte le verifiche che dovevano essere fatte. Le indagini saranno svolte dalla nostra direzione Spazio aereo. I tecnici hanno già cominciato a lavorare”.

Come si è arrivati alla decisione di rateo zero?

“Con una comunicazione di Enav, mi ha avvisato via chat che sarebbe scattato a minuti, dopo aver fatto atterrare tutti gli aerei. I direttori territoriali segnalavano una situazione di difficoltà, c’erano stati disservizi. Si è presa quella decisione per risolvere il problema in tempi più brevi”.