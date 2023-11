Gruber attacca Meloni: figlia del patriarcato. La premier: "Che coraggio... Siamo tutte donne"

Va in scena a distanza lo scontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la conduttrice di Otto e Mezzo, Lilli Gruber. Nella puntata di lunedì, dedicata al femminicidio di Giulia Cecchettin, la giornalista di La7 chiede se si possa "negare che in Italia ci sia una forte cultura patriarcale che la destra-destra al potere non sta proprio contrastando tanto". E poi: "Abbiamo per la prima volta una donna presidente del Consiglio che però tiene a essere chiamata “il“ presidente del Consiglio; un mistero della fede per me, ma sarà anche questo una cultura di destra, patriarcale". La premier risponde via social. Una foto tutta al femminile (Meloni, la mamma, la figlia, la nonna) e un commento: "La nuova bizzarra tesi sostenuta da Gruber è che io sarei espressione di una cultura patriarcale. Come chiaramente si evince da questa foto che ritrae ben quattro generazioni di “cultura patriarcale“ della mia famiglia. Davvero senza parole". Gruber replica con ironia ringraziando la premier per "l’attacco", che considera "una prima volontà di aprire un dialogo costruttivo". Esercizio di "democrazia al quale lei è poco abituata".