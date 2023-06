Grillo-Conte: una trappola per il Pd

Davide

Nitrosi

A volte non serve la filosofia politica per capire la traiettoria di un partito. Bastano i vecchi adagio: dimmi con chi vai... Già, facciamo la domanda alla segretaria del Pd Elly Schlein: ci dica con chi va in piazza e capiremo che cosa vuole essere, che partito o coalizione di opposizione pensa di costruire. I casi sono due: o la leader dem sapeva che cosa sarebbe avvenuto ieri aderendo alla manifestazione dei 5 Stelle, oppure Conte le ha teso un trappolone (si parlerà di precarietà, vabbè) e lei ci è cascata a piè pari. In entrambi i casi per il Pd non è un bel segno. Che cosa è successo? Due cose che in altra epoca avrebbero fatto sobbalzare un qualsiasi segretario Pd. Primo: Giuseppe Conte ha ribadito la sua distanza rispetto agli aiuti militari a Kiev, accusando il governo di essere prono agli Usa. Quindi secondo il presidente M5s non stiamo difendendo Kiev, ma ci comportiamo da schiavetti dell’America: il refrain della propaganda russa. Domanda: il Pd vuole allearsi con chi strizza l’occhiolino a Mosca?

Secondo punto. Grillo appare ed evoca le "Brigate coi passamontagna". Vi diranno che sono le sue iperboli. Ma le parole, certe parole, non sono scherzi. Non può esser tutto uno show, un vaffa, un canovaccio comico. La politica non è frizzi e lazzi: in Italia parlare di passamontagna e brigate evoca una storia di ferocia, incisa nel profondo di una democrazia che ha resistito a ben altre brigate. Sono termini che vanno maneggiati con attenzione, perché gettano sale su ferite mai rimarginate del tutto. È la nostra storia, va studiata nel caso sia stata dimenticata. Se non lo capiscono i 5 Stelle, se non lo capisce Conte che ondeggia tra tendenza Di Battista e versione camicia bianca, lo dovrebbero capire gli aspiranti alleati. E torniamo lì, al Pd. Ci dica con chi va e capiremo cosa pensa rispetto alle istituzioni, alla memoria democratica, alla politica estera. Niente sofismi o armocromie verbali: ce lo dica con chiarezza, Elly Schlein.