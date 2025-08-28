Grilli in casa, l’invasione come si spiega e quando finisce? Cosa c’è da sapere

Roma, 28 agosto 2025 - Invasione di grilli anche in casa, soprattutto tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Certo, non pungono come zanzare e vespe. Ma dobbiamo preoccuparci? L'entomologo Massimo Meregalli ha appena finito di osservare le migrazioni delle libellule nel suo Piemonte e rassicura: "Non sono insetti pericolosi, non pungono, non risulta che provochino allergie".

Invasione di grilli tra Emilia Romagna, Veneto e Lombardia: ecco perché

A questo link le info della Società entomologica italiana

Perché i grilli invadono (anche) le nostre case

Ma allora l'esplosione del fenomeno, quest'anno, come si spiega? Per l'entomologo è "difficile stabilire una causa precisa. Può dipendere dalle condizioni microclimatiche e ambientali. Magari sono scomparsi i loro predatori naturali per qualche trattamento fatto a casaccio. Questo è un vero problema, abbiamo rotto gli equlibri naturali, anche per questo a volte può esplodere la popolazione di una specie. Ma ci possono essere anche spiegazioni del tutto naturali, in certi anni una determinata specie è abbondantissima. E questo vale anche per le libellule a Torino, ogni tanto succede".

Cosa mangiano i grilli?

I grilli, ricorda il professore, "sono animali soprattutto erbivori. Se sono dannosi? Questa è una visione antropocentrica, ogni specie ha un suo ruolo nell'equilibrio dell'ecosistema. Chiaro, possono nutrirsi delle coltivazioni perché anche se sono ovnnivori preferiscono la dieta vegetale".

Grilli e allergie: ci sono problemi?

Ma se ci troviamo con i grilli in casa, siamo a rischio, ad esempio per le allergie? Il professor Renato Ariano, specialista in allergologia, pneumologia e intolleranze alimentari, tranquilizza: "Non esiste una letteratura su questo problema, tenderei ad escluderlo. Poi chiaro, nessun insetto è pulito perché viene dall'esterno. In teoria anche i grilli potrebbero essere portatori di sostanze inquinanti, questa è l'unico osservazione che mi viene da fare. Ma di documentato che io sappia non c'è niente". Problemi di allergia, invece, osserva il medico, "potrebbero essere provocati dalla farina di grillo, oggi molto di moda tra gli alimenti che portano proteine. Ma non è un problema, invece, se i grilli entrano in casa".