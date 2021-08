Roma, 10 agosto 2021 - Sul Green Pass resta il nodo controlli. In attesa che arrivi una circolare interpretativa del Viminale a conferma delle parole del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che ieri ha spiegato come ristoratori e titolari di attività non siano tenuti a chiedere il documento d'identità per verificare la corrispondenza con il Qr code esibito, arriva la pronuncia del Garante della Privacy chiamata in causa dall'Autorità dalla Regione Piemonte. Anche "i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi" possono richiedere agli intestatari della certificazione verde di esibire un documento d'identità, precisa il Garante citando il Dpcm dello scorso 17 giugno scorso "salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire". Intervento che va decisamente nella direzione opposta di quanto detto dal ministro.

La circolare dovrà dunque chiarire nello specifico il quarto comma dell'articolo 13 dello stesso documento, secondo cui all'atto della verifica l'intestatario della certificazione Covid "dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità".

"Ci auguriamo che la nostra 'richiesta' della carta di identità avvenga soltanto laddove si ravvisi una palese contraffazione del certificato. E in quel caso, se il cliente si rifiuta di esibire il documento, chiameremmo le forze dell'ordine. Non possiamo sostituirci a un pubblico ufficiale", avverte il direttore generale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Fipe) di Confcommercio, Roberto Calugi. E nel caso di sanzioni anche per i gestori, aggiunge: "Valuteremmo dei ricorsi, ma sarà il nostro Consiglio direttivo a decidere".