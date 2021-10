Roma, 14 ottobre 2021 - Meno di 24 ora 'black friday' del Green pass. Niente sconti stavolta: il 15 ottobre, con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde sui luoghi di lavoro, l'Italia rischia di andare nel caos. Il Viminale, memore dell'assalto alla sede della Cgil, sta monitorando gli ambienti più a rischio e le chat più frequentate da No-vax e No-pass: gli annunci ci proteste e sit-in sono parecchi. In concreto, i fronti caldi riconosciuti sono i porti e il settore autotrasporti.

Non solo porto di Trieste

La miccia è stata accesa da Stefano Puzzer e il sindacato di base Clpt dei portuali di Trieste: se il Governo non toglie l'obbligo di carta verde per "tutti i lavoratori italiani", domani il terminal del Friuli Venezia Giulia si ferma, e lo sciopero andrà avanti a oltranza. Il presidente dell'Autorità portuale di Trieste, Zeno D'Agostino, ha detto che se questo dovesse accadere, si dimetterà. "Turchi e danesi - ha detto - venuti a vedere la Barcolana, mi hanno già detto che si cercheranno altri porti, se quello di Trieste resta chiuso. Poi c'è il Pnrr che assegna al porto di Trieste altri 450 milioni. Rischia di andare tutto in fumo". Su 950 lavoratori, il 40% non ha il certificato verde.

Al porto di Genova l'allarme sembrerebbe rientrato. Le aziende, a livello nazionale, sono libere di attuare la strategia che preferiscono: alcune come Psa e Sech hanno dato parere favorevole alla gratuità dei tamponi per i lavoratori, molte altre però non si sono espresse in merito. "Noi a lavorare ci vogliamo andare - ha detto chiaramente Josè Nivoi, portavoce Calp e Usb - e anche le aziende vogliono lavorare: ecco perché ci deve essere una mediazione". Per oggi è previsto un presidio dei portuali genovesi a palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità. "Se - ha aggiunto Nivoi - sulla gestione del tampone le aziende non accolgono proposte, impugneremo questa decisione, non sulla base di posizioni no vax o no green pass, ma sulla base della sicurezza dei lavoratori".

Autotrasporti

Altro fronte è quello degli autisti di camion e mezzi pesanti: domani potrebbero scioperare anche loro. Secondo i dati Confetra, il 30% dei padroncini (autotrasportatori proprietari di uno o più mezzi, ndr) e l'80% degli autisti stranieri è sprovvisto del Green pass riconosciuto in Italia. "Se chi viene da fuori - ha detto il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Paolo Uggè - potrà entrare nel Paese senza il certificato, imposto alle imprese italiane, valuteremo l'ipotesi di invitare le imprese a fermare i camion". Significherebbe lo stallo della logistica nazionale, oltre al possibile blocco dei caselli autostradali e conseguenti disagi nel trasporto privato.

Proteste No-pass a Roma

Oltre alle proteste dichiarate, il timore è che il popolo No-pass sceso in piazza la scorsa settimana faccia lo stesso anche domani, andando a dare manforte ai manifestati di Trieste e non solo. A Roma domani è previsto un sit-in che originariamente avrebbe dovuto avere luogo in piazza Santi Apostoli, vicino a Prefettura e Montecitorio. Il prefetto Matteo Piantedosi, a capo della sicurezza pubblica capitolina, ha deciso però di spostarlo in un'altra piazza, che sarà decisa domani stesso: diversi gruppi di persone avrebbero manifestato la volontà di aderire alla protesta. Ma la gente scenderà in piazza in decine di città. A Milano un corteo No Pass è previsto per sabato 16 ottobre.