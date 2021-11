Roma, 20 novembre 2021 - Inchiesta del garante privacy sui Green pass. “Migliaia” di certificati verdi, “apparentemente autentici, disponibili on line all’interno di una nota piattaforma di file sharing e scaricabili da chiunque, con il serio rischio che possano essere manipolati o commercializzati”.

Questa la denuncia che arriva dagli uffici del garante per la protezione dei dati personali. Che raccoglie una segnalazione ormai virale in rete e rilanciata da diversi politici. “Considerata la gravità e la pericolosità di questa illecita diffusione di dati personali particolarmente delicati - c’è scritto nella nota –, il garante per la protezione dei dati personali ha avviato d’urgenza un’indagine per accertare le modalità con le quali questi dati siano finiti in rete e ha dato mandato al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi tecnologiche della Guardia di Finanza di acquisire gli archivi on line e accertarne la provenienza”.

Nuovo Green pass da dicembre: pronta la stretta

La denuncia viene rilanciata da Paolo Giuliodori, deputato marchigiano di Alternativa. "In queste ore sta circolando un video denuncia che dimostra come i Green pass dei cittadini italiani siano liberamente scaricabili da internet. In pratica, utilizzando un banalissimo programma di condivisione file, si possono scaricare archivi con migliaia e migliaia di Green pass, molti addirittura validi. Un danno enorme non solo per gli intestatari di questi Green pass, che vedono i loro dati violati, ma anche per l’operatività di tutto il sistema su cui si fonda la certificazione verde". “Il database - ragiona Giuliodori - lascia pensare che ci sia stato un dataleak di dimensioni inquietanti. Chi risponderà di questa enorme falla?”.

Intanto, a quanto si apprende, sui Green pass sono stati aperti due fascicoli dalle Procure di Roma e Milano. Il primo è inerente all’indagine avviata anche dal Garante della sui certificati disponibili all’interno di una nota piattaforma di file sharing, l’altro sui pass reperibili online. Sono in corso indagini per risalire agli indirizzi ip di chi ha caricato in rete i certificati e individuare chi li ha acquisiti. Lunedì si terrà un incontro tra il Garante della Privacy e il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi tecnologiche della Guardia di Finanza.