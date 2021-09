Roma, 22 settembre 2021 - Blocco dello stipendio, ma nessun altro provvedimento disciplinare per il lavoratore senza Green pass, né sospensioni o rischio di perdere il posto di lavoro. E varrà allo stesso modo per i dipendenti sia pubblici sia privati. Lo prevede il testo finale del nuovo decreto Green pass, bollinato e firmato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Nel documento viene precisato che il lavoratore pubblico o privato privo di Green pass è considerato "assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro". Rispetto alle bozze, viene eliminata ogni differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati e non scatta più la sospensione, ma per tutti dal primo giorno di assenza "non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento".

La firma del presidente della Repubblica Mattarella al decreto Green pass, apposta ieri sera, apre la strada ad una rapida pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi all'estensione del certificato verde, e avvicina anche alla possibilità che possa essere la premessa per un ritorno alla quasi normalità per il mondo dello sport, dello spettacolo e della cultura. La capienza di stadi, palazzetti, teatri e cinema potrebbe aumentare al 75-80% fra fine settembre e inizio ottobre. Una svolta attesa da mesi è diventata uno scenario concreto con il varo giovedì scorso da parte del governo dell'obbligo di Green pass per circa 23 milioni di lavoratori dal 15 ottobre.