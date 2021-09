Roma, 13 settembre 2021 - Dopo il recente decreto che ha esteso l'obbligatorietà del Green pass anche al personale scolastico e disposto l'obbligo vaccinale per gli operatori della Rsa, quella che si è aperta oggi (lunedì) è la settimana decisiva per il prossimo decreto del governo che amplierà ancora l'uso della certificazione verde dopo che settimana scorsa c'era stato un rallentamento dovuto all'esigenza del premier Mario Draghi di trovare una sintesi alla luce delle forti resistenza della Lega di Matteo Salvini. Vediamo dunque qual è la road map attuale.

Primo giorno di scuola: 900mila Green pass controllati

Sommario

E' probabile che il provvedimento venga licenziato già questa settimana da Palazzo Chigi. Il giorno x dovrebbe essere giovedì quando prima dovrebbe essere convocata la cabina di regia e successivamente il consiglio dei ministri. In questi giorni il governo sentirà anche le Regioni che peraltro non sono contrarie all'estensione.

Green pass obbligatorio da ottobre: ecco dove

Le nuove norme entreranno in vigore non prima della metà di ottobre (una data potrebbe essere il 10) in quanto si vuol lasciare il tempo a chi è interessato di poter prenotare la vaccinazione. Ricordiamo che in Italia il Green pass (qui dove scaricarlo) è rilasciato dopo il 15° giorno dalla prima dose.

Questo ulteriore step dovrebbe interessare in primo luogo i dipendenti pubblici (quelli che già non devono averlo). Peer il settore privato ci si muoverà con un criterio di fondo: renderlo obbligatorio per quelle attività per le quali è già obbligatorio per i clienti. Quindi: chi lavora nei bar e nei ristoranti. Oppure per chi lavora in palestre, piscine, cinema, teatri, musei, circoli sportivi, sale da concerti e sale gioco. E anche parchi tematici, addetti al ricevimento nelle fiere, negli eventi e nei convegni. Scelta logica: non si capisce infatti perché debba aver il Green pass il cliente del ristorante e non il cameriere.

In base agli ultimi orientamenti, sembra che il governo sia intenzionato a ricomprendere nel decreto anche gli operatori dei trasporti a lunga percorrenza (treni tav e intercity, aerei e navi).

Resta invece fuori il resto dei dipendenti delle aziende private in attesa che si completi il dialogo tra imprenditori e sindacati sui nodi ancora esistenti: primo fra tutti il costo dei tamponi.

Il virologo Fabrizio Pregliasco critica la scelta di Boris Johnson di fare marcia indietro sul Green pass in Gran Bretagna. Il dietrofont "in Italia oggi è infattibile e aprirebbe a grandi rischi epidemiologici, sarebbe una marcia indietro non auspicabile. Quella di Jonhson è una scelta politica".