Roma, 19 luglio 2021 - E dunque il Governo è al lavoro per mettere a punto il Green pass 'made in Italy': un'impresa non facile, visto che la politica resta divisa sull'opportunità di aggiungere al 'lasciapassare' per i viaggi l'obbligo di documento verde per altre attività, con FdI contrario, la Lega prudente, Pd e Leu a favore. E' di oggi la presa di posizione del ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che sulla linea del leader leghista Matteo Salvini lancia un appello: basta allarmismi per il turismo.

Garavaglia: stop allarmismi

"Inutile creare confusione intorno al green pass. Gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il Turismo e per tutta l'economia nel suo complesso - dice Garavaglia - Il green pass ha senso solo per entrare in discoteca o allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico".

Fedriga: no al ristorante

"Oggi il green pass può essere utile per aprire ciò che è chiuso: dobbiamo usare equilibrio e portare con noi tutto il Paese, se creiamo una lotta fra bande in mezzo a una pandemia perdiamo tutti, indipendentemente dalle ragioni. Questa è una battaglia che si vince insieme, istituzioni e cittadini, cercando di evitare estremismi da una parte e dall'altra. Il green pass al ristorante con i numeri che abbiamo mi sembrerebbe una scelta fuori luogo e incomprensibile. Se la situazione dovesse peggiorare, le scelte potrebbero essere diverse, ma oggi non creiamo allarmismi inutili, usiamo la dovuta prudenza", ha detto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli e della Conferenza delle Regioni.

Pd: obbligatorio in Parlamento

Alessia Morani, deputata del Pd, propone di rendere obbligatorio il Green pass per l`accesso al Parlamento: "Credo - spiega - che uno dei primi luoghi in cui applicare l`obbligatorietà del green pass sia il Parlamento italiano. Ogni settimana migliaia di persone stanno insieme in un luogo chiuso per molte ore. Cominciamo noi a dare il buon esempio. Cosa ne pensano i colleghi di Camera e Senato?".

Salvini e il rinvio del vaccino

Finora Matteo Salvini, leader della Lega, non si è vaccinato: "Io lo farò nei prossimi giorni. La metà dei miei coetanei non si è ancora vaccinata - dice il leader leghista, che ha 48 anni - Quindi io rispetto la fila come tutti gli altri. Io la prima dose l'avrei potuta avere se non fossi stato in tribunale, un lunedì mattina a Cuneo. Purtroppo passo parecchie delle mie giornate nei tribunali e il vaccino non è un legittimo impedimento, quindi ho dovuto rinviare". Salvini, poi ribadisce la contrarietà all'obbligo per gli adolescenti: "Mi sembra giusto mettere in sicurezza genitori e nonni, mi sembra demenziale minacciare, obbligare, costringere e multare i 15enni e i 18enni. Chi parla di Green Pass già per quest'estate per i nostri figli fa un danno enorme ai nostri figli e al sistema Italia, perché nessun ventenne avrà la seconda dose ben che vada prima dell'autunno. Quindi se tu impedisci ai nostri ragazzi di andare a divertirsi quest'estate fai un danno al Paese".

Vaia (Spallanzani): premio, non clava

"Il Green pass deve essere uno strumento premiale e non deve essere usato come una clava, altrimenti facciamo un errore. Chi è vaccinato ha una certificazione e può permettersi delle cose. Le persone che si sono vaccinate vogliono uscire da questa 'schiavitù', dall'impedimento a poter fare delle cose, e glielo dobbiamo consentire con sempre più spazi di libertà e socialità. Questo è il messaggio da dare e non altri", rimarca il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

Bassetti: niente mascherina per i vaccinati

Assoeventi: per i matrimoni funziona

Il Green pass è già la regola per poter partecipare a una festa di matrimonio, o di comunione. Dunque il settore è lo sta sperimentando con successo. "Siamo l'unico settore che sta già lavorando con il Green pass dal 15 giugno, da quando siamo ripartiti - dice il presidente di Assoeventi-Confindustria Michele Boccardi - L'accesso ai matrimoni e ad altre cerimonie avviene con l'esibizione del Green pass. E devo dire che questa precauzione funziona, unita ai rigidi protocolli che abbiamo messo a punto".

"Facciamo gli scongiuri - prosegue Boccardi - ma ad oggi, nonostante, il numero elevatissimo di nozze che si stanno celebrando non abbiamo riscontrato alcun contagio nelle nostre strutture, né tantomeno focolai".

Cosa certifica il Green pass

Del resto, la prudenza nei luoghi dove è favorita la socialità, in questo momento è d'obbligo anche se sono da evitare gli assembramenti. Il Green pass è rilasciato alle persone già vaccinate, ai guariti del Covid e a coloro, in alternativa, che abbiano fatto il tampone rapido.

