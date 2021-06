Roma, 27 giugno 2021 - Il Green pass per andare in vacanza è obbligatorio a partire dai due anni. Chi dal primo luglio vuole viaggiare in Europa o partecipare a eventi pubblici, feste e matrimoni con i figli al seguito dovrà infatti munirsi del certificato verde. Fino al 30 giugno la certificazione verde consentirà di spostarsi sul territorio nazionale. Ma vediamo come funziona e quali documenti sono necessari per richiedere il pass per i minorenni.

Sotto i due anni

Sono gli unici a essere esentati dall'obbligo di avere il Green pass per viaggiare nei paesi europei. Ovviamente i loro genitori devono essere in regola.

Dai due ai cinque anni

Non c'è l'obbligo di eseguire un tampone per ottenere la certificazione, che si può richiedere con le stesse modalità che valgono per gli adulti. Da questa fascia d'età il Green pass è obbligatorio per viaggiare in Europa. Per il momento la normativa non è molto chiara e non è ancora stato definito quali siano i documenti necessari per ottenere la certificazione. Chi deve recarsi all'estero dovrà contattare il 1500 e chiedere cosa deve fare a seconda del Paese in cui deve andare.

Dai 6 ai 12 anni

Per avere il certificato verde bisognerà esibire un tampone negativo o un certificato di avvenuta guarigione nel caso in cui il minore avesse già contratto il Covid.

Dai 12 ai 17 anni

Per richiedere il Green Pass si potrà mostrare anche il certificato vaccinale. Nelle settimane scorse, infatti, anche l'Aifa ha dato il via libera alle iniezioni per chi ha tra i 12 e i 15 anni, In alternativa si può fare un tampone (che deve essere negativo) o essere in possesso di un certificato di avvenuta guarigione.

Come si ottiene il Green Pass

Le modalità sono le stesse che devono osservare gli adulti. Una volta ricevuto il codice personale via sms, si può scaricare dal sito del governo dedicato al Green Pass. Si può anche utilizzare la app Immuni, il fascicolo sanitario o la app Io (dove il certificato sarà caricato automaticamente). Sarà possibile richiedere il nullaosta digitale anche al proprio medico o farmacista. Ricordatevi di salvare il Qr code o di stamparlo, in modo da poterlo mostrare anche se non c'è connessione Internet.