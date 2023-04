Piogge dimezzate: dal grano al riso è allarme semine al Nord

Roma, 27 aprile 2023 – Siccità: è sos per le semine primaverili di granoturco, soia, girasole, riso e trapianti di pomodoro nei terreni aridi per la mancanza dell’acqua necessaria alle coltivazioni per crescere, soprattutto al nord dove le precipitazioni sono praticamente dimezzate (-45%).

L’allarme è lanciato dalla Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr relativi al primo trimestre del 2023 dai quali si evidenzia che in difficoltà è in realtà l’intera Penisola dove è caduta in media il 15% di acqua in meno. Una situazione drammatica che - sottolinea la Coldiretti - provoca incertezza nelle campagne con le previsioni di un taglio di quasi 7.500 ettari dei terreni coltivati a riso mentre per quanto riguarda il mais le prime stime segnalano una riduzione degli ettari seminati che nel Nord Italia sarebbe di circa il 6%, mentre nel Centro arriverebbe a toccare il 10%.

Siccità e semine: quante sono le aziende interessate

Sono circa 300mila - continua la Coldiretti - le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite dall’emergenza siccità del Centro Nord. La situazione più drammatica si registra nel bacino della Pianura Padana dove nasce quasi 1/3 dell’agroalimentare Made in Italy e la metà dell’allevamento.

Dalla disponibilità idrica dipende la produzione degli alimenti base della dieta mediterranea, dal grano duro per la pasta alla salsa di pomodoro, dalla frutta alla verdura fino al granoturco per alimentare gli animali per la produzione dei grandi formaggi come Parmigiano reggiano e il Grana Padano ed i salumi più prestigiosi come il prosciutto di Parma o il Culatello di Zibello.

Come sta il Po

Il deficit idrico del Paese è drammatico dopo un 2022 che è risultato tra i più secchi della storia recente con gli effetti che sono evidenti nei grandi laghi dove - continua la Coldiretti - le percentuali di riempimento vanno dal 41 % del lago di Como al 42% del lago di Garda la cui altezza è sui minimi storici del periodo mentre il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è sceso a -3,6 metri, come in piena estate, e si registra anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell’arco alpino ed appenninico.