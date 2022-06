Gran Sasso, incidente durante arrampicata. Grave una donna trentenne

Roma, 5 giugno 2022 - Un gruppo di persone, composto secondo le prime informazioni da quattro adulti e da quattro bambini, si è perso sull'altopiano del Voltigno, nel complesso del Gran Sasso. Il gruppo verso le 19 sarebbe riuscito a mandar un segnale di soccorso. Alle ricerche stanno partecipando anche i Carabinieri della Compagnia di Penne.

Il gruppo, nonostante le comunicazioni telefoniche siano molto complesse per l'assenza di segnale, sarebbe riuscito ad inviare la propria posizione attraverso uno smartphone. Si lavora per rintracciare i dispersi prima che faccia buio.

Sempre sul Gran Sasso, ma lungo la via ferrata Peter Pan, una donna trentenne originaria di Roma è precipitata nel corso di un'arrampicata sul Corno Piccolo. Le condizioni della donna sono gravi. Secondo le ricostruzioni, la donna, impegnata in un percorso per esperti, ha improvvisamente perso la presa ed è scivolata per 15 metri lungo la parete rocciosa, urtando la testa e la schiena. Ad impedirle di precipitare giù il fidanzato che era secondo di cordata e l'ha fermata. Allertato immediatamente il Soccorso Alpino e Speleologico, che è intervenuto per il recupero. Dall'aeroporto di Pescara è decollato l'elisoccorso con a bordo il medico del 118 e il tecnico del Soccorso Alpino.

Giunti sul luogo dell'incidente, la ragazza è stata subito recuperata e trasportata all'ospedale di Teramo in condizioni gravi, a seguito dei traumi cranico e toracico riportati. Subito dopo l'elicottero è tornato sul luogo dell'incidente per recuperare il ragazzo, rimasto illeso.