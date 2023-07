Grandinate, i dati non mentono: negli ultimi tre anni sono cresciute di 4.5 volte

Roma, 25 luglio 2023 – Non servono chiacchiere, ma dati. E quelli dell’European severe weather database offrono una interessante base di discussione che conferma una sensazione diffusa. E cioè che gli eventi estremi sono in forte crescita. Grandinate comprese.

Grandine: aumentano gli eventi climatici estremi (Ansa)

Dal primo gennaio al 25 luglio 2023 le forti grandinate avvenute su territorio italiano e incluse nel database europeo sono state 767, nel periodo corrispondente del 2022 erano state 678, e nel 2021, nello stesso periodo, molte di meno, 479. Il dato scende in maniera netta anche se non uniforme. Nel periodo in questione si contano 214 eventi nel 2020, 323 nel 2019, 158 nel 2018, 120 nel 2017.

Nel triennio 2023-2021 (sempre considerando il periodo primo gennaio-25 luglio) gli eventi sono 1.924, come dire 641 all’anno. E’ più dell’intero decennio precedente (2011-2020) che sempre nel periodo preso in esame fa registrare un complessivo di 1.412 eventi, cioè 141 all’anno. E’ come dire un aumento di 4.5 volte. Ogni commento è superfluo, vista l’evidenza dei dati che mostra un chiaro trend. Servono solo azioni per intervenire sul cambiamento climatico in atto.