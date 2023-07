Grandine gigante, il ‘chicco’ di Azzano Decimo batte il record europeo

Udine, 25 luglio 2023 – E’ largo più di 19 centimetri e secondo gli esperti è il ‘chicco’ di grandine più grande mai misurato in Europa. E’ caduto ieri sera ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, fra le zone più colpite dal violento maltempo.

Grandine ad Azzano Decimo (Pordenone) il chicco dei record

Lo European Severe Weather Database ha verificato le foto che immortalano la palla di ghiaccio (più simile a una bistecca per la verità), talmente grande che una mano non riesce a contenerla, stimando la lunghezza del diametro maggiore in 19 centimetri (19,40 secondo Emilia Romagna Meteo). Se confrontata con uno sgrassatore da cucina (chi l’ha raccolta l’ha fatto), non sfigura. E’ durato così solo qualche giorno l’ultimo record, battuto ancora una volta in Italia, a Carmignano di Brenta (Padova), con la grandinata del 19 luglio scorso. In quell’occasione era stato misurato un chicco di 16 centimetri. Il primato mondiale (20,3 centimetri) è stato registrato invece nel 2010 a Vivian, South Dakota (Usa).

Sempre l’European Sever Storms Laboratory nota l’alta frequenza di grandinate nel Nord Italia che corrisponde ad un aumentata frequenza di grandine grossa.

I dati dell’European severe weather database dicono che il numero di grandinate in Italia è in crescita. Da una media di 141 l’anno, registrata tra gli anni 2011 e 2020, siamo passati a una media di 641eventi negli ultimi tre anni. Una vera e propria impennata.