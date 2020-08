La Sicilia pretende che, entro la mezzanotte di oggi, siano chiusi tutti gli hotspot e i centri di accoglienza sull’isola. Ma il Viminale risponde categoricamente picche all’ordinanza del governatore Nello Musumeci: "La materia non è di competenza regionale e l’ordinanza non ha valore". Se la Regione dovesse andare avanti, l’ordinanza sarà impugnata dal governo. Musumeci ha annunciato l’accelerazione sabato sera e ieri l’ha confermata. "Entro le 24 di domani (oggi, ndr) tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori...

La Sicilia pretende che, entro la mezzanotte di oggi, siano chiusi tutti gli hotspot e i centri di accoglienza sull’isola. Ma il Viminale risponde categoricamente picche all’ordinanza del governatore Nello Musumeci: "La materia non è di competenza regionale e l’ordinanza non ha valore". Se la Regione dovesse andare avanti, l’ordinanza sarà impugnata dal governo.

Musumeci ha annunciato l’accelerazione sabato sera e ieri l’ha confermata. "Entro le 24 di domani (oggi, ndr) tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall’isola", recita una delle disposizioni del provvedimento. "La misura è stata presa - spiega Musumeci - perché allo stato non è possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio". "La Regione Sicilia - prosegue l’ordinanza - mette a disposizione delle autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza". Il provvedimento si chiude col divieto "di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane".

Il problema per Musumeci è che, come ricordano dal Viminale, "quella dei migranti è una materia di competenza statale, un’ordinanza regionale dunque non può incidervi" osservano fonti del ministero dell’Interno, che sottolineano però che "non si vuole polemizzare con Musumeci" e che "nessuno sottovaluta nel governo la situazione che si è creata in Sicilia, per la quale si sta lavorando giorno e notte per cercare di alleggerire la pressione sui centri siciliani. Ma in questo contesto non servono strappi, ma collaborazione istituzionale".

Però il governatore tira dritto. "Ho grande rispetto per le competenze del Viminale - replica -, ma la competenza sanitaria in tempo di epidemia è del presidente della Regione. Io mi sono mosso solo in funzione di questa mia competenza. Stiamo preparando una circolare per rendere concreta l’applicazione della mia ordinanza. Quindi noi andiamo avanti. Il Viminale avrà tempo e modo per far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune. Lo stesso faremo noi".

Secondo copione, il centrodestra plaude alla mossa di Musumeci e il centrosinistra attacca. "La Sicilia, come tutta l’Italia, non può trasformarsi nel campo profughi d’Europa a causa della incompetenza e della furia immigrazionista del governo Pd-M5s", afferma Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. "Massima solidarietà al governatore siciliano Musumeci che ora chiede il trasferimento degli immigrati dalla Sicilia", dice il numero uno della Lega Matteo Salvini.

Il responsabile sicurezza del Pd Carmelo Miceli definisce invece l’ordinanza "confusionaria, tecnicamente fragile, contraddittoria, ineseguibile, illegittima e palesemente in contrasto con diverse norme di rango superiore. Insomma, un fallimento" e sulla stessa linea sono anche, Cgil, M5s e LeU. "Qualcuno dica a Musumeci che la gestione dell’immigrazione compete allo Stato non a lui" ribadisce la vicepresidente del Senato Paola Taverna (M5s).