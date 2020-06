Signori, tutti in ufficio. Da fine luglio, addio allo smart working, si dovrebbe tornare alla normalità. Ma il condizionale è d’obbligo non solo perché il governo potrebbe decidere una proroga. Ma soprattutto perché tre mesi di lavoro a casa hanno lasciato il segno. Il grande esercito dei 3 milioni di lavoratori statali, infatti, non è per nulla contento di tornare nei ranghi, infilarsi giacca e cravatta, correre nel traffico cittadino, timbrare il cartellino e chiudersi in ufficio per prendere gli ordini dal dirigente di turno. Anzi nove su dieci, secondo una recente indagine, vorrebbe lasciare tutto com’è oggi, giudicando positivo l’esperimento. Anche perché, pur restando a...

Anche perché, pur restando a casa, molti di loro non hanno neanche perso il buono pasto, che sulla carta dovrebbe essere un servizio sostitutivo per gli uffici che non hanno una propria mensa. Così, dal Trentino alla Sicilia, da Roma a Torino, cova un malumore diffuso. Esploso contro il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si è lasciato sfuggire: "È ora di tornare al lavoro". E contro Pietro Ichino, giuslavorista, che ha bacchettato quegli statali che hanno trasformato il lavoro a distanza in una "vacanza retribuita". Parole respinte ai mittenti. Accompagnate da una lunga serie di polemiche.

Le stesse che hanno sommerso il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che da oggi vorrebbe rivedere in ufficio tutti i propri dipendenti, anche al venerdì pomeriggio e al sabato, con turni più spalmati che rispettino le norme anti-contagio. Si è scatenato l’inferno. Con manifestazioni di piazza e note al vetriolo da parte dei sindacati. "Un’azione demagogica e offensiva, si pensa che in tutti questi mesi i lavoratori siano stati sul divano a non fare nulla. Chiacchiere da bar indegne di chi deve gestire all’amministrazione", sentenziano i segretari della Uil Fp.

Toni simili anche a Palermo, dove il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha preso carta e penna per scrivere all’Assessore alle Autonomie Locali, Bernardette Grasso, e chiedere l’immediato rientro di almeno il 50% dei dipendenti della Regione, anche per evitare "disservizi e ritardi ormai intollerabili". Apriti cielo, è subito scoppiato il caso. Con una parte dei sindacati che si sono subito inalberati: "Torneremo in ufficio solo quando saranno garantire tutte le misure necessarie a tutelare la salute di lavoratori e cittadini". Anche Roma non se la passa meglio. Qualche giorno fa, in Campidoglio, è andata in scena uno scontro durissimo fra 5Stelle e Pd. Pomo della discordia, neanche a dirlo: il rientro dei dipendenti dallo smart working.

Ma lo scontro rischia di aprire nuove crepe nella maggioranza. La grillina Fabiana Dadone, 36 anni, ministra della Funzione Pubblica, difende a spada tratta il lavoro agile nella pubblica amministrazione. Non solo è pronta a prorogare la scadenza del 31 luglio fissata dal governo per la fine del lavoro a distanza, ma vorrebbe che ad operare da casa ci fosse, nel futuro prossimo, almeno un dipendente su tre. Una bella rivoluzione che nasconde, però, molte insidie. L’economista Tito Boeri, ex presidente dell’Inps, intravede nello smart working praticato senza regole nuove rischi di spaccature nel mondo del lavoro, fra chi svolge lavori umili dove è necessaria la presenza fisica e chi, invece, può farne a meno e viene retribuito di più. La mina del lavoro a distanza ormai è innescata. E potrebbe esplodere in maniera clamorosa nei prossimi giorni.