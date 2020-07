Gorizia, 25 luglio 2020 - Sono 14 gli avvisi di garanzia notificati dalla procura di Gorizia nell'ambito dell'inchiesta della morte di Stefano Borghes, il dodicenne caduto in un pozzo del parco Coronini-Cronberg, nel capoluogo isontino mercoledì scorso. Secondo quanto riferisce la magistratura, i destinatari sono personale e responsabili del centro estivo che il ragazzino stava frequentando e i vertici della Fondazione Coronini-Cronberg, proprietaria della struttura. L'ipotesi di reato di omicidio colposo.

Le notifiche - secondo quanto si apprende - sono in particolare finalizzate allo svolgimento dell'autopsia sul bambino, che è stata fissata per lunedì prossimo. Gli indagati avranno così la possibilità di nominare propri periti per assistere all'atto irripetibile.

Stefano è morto facendo un volo di 30 metri mentre stava giocando con i suoi amici durante una gara di Orienteering. La mappa che indicava gli obiettivi da raggiungere per ciascun concorrente era stata posizionata sopra a un pozzo circolare, sulla cui copertura erano stati svolti regolari controlli.