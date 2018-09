Roma, 27 settembre 2018 - Tanti auguri, Google. La grande G del web compie oggi i suoi primi 20 anni e festeggia con un coloratissimo doodle animato la sua indiscussa supremazia nelle ricerche online. Il 27 settembre del 1998 Larry Page e Sergey Brin - allora semplici studenti di Stanford - hanno lanciato il motore di ricerca con l'idea in mente, obiettivamente riuscita, di rendere accessibile a tutti l'informazione mondiale.

Il Doodle di oggi è un video che fa una passeggiata lungo la memoria, esplorando ricerche popolari in tutto il mondo nel corso degli ultimi due decenni. Un modo per ringraziare tutti gli utenti - spiega il sito - "sia che abbiano cercato il loro oggetto preferito in orbita attorno al sole, l'ultimo dei più grandi eventi del mondo o il modo per impressionare una ragazza sulla pista da ballo".

Il battesimo della 'creatura' tecnologica non è stato facilissimo: Google avrebbe dovuto chiamarsi 'The Whatbox' (che si potrebbe tradurre con 'la scatola del cosa'), ma ai due papà il nome suonava male per una similitudine con un termine slang piuttosto volgare, così hanno optato per la traslitterazione di "googol", che indica il numero 1 seguito da 100 zeri, un numero difficile da scrivere e persino da immaginare, ma che richiama l'immensa quantità di indirizzi web che il motore di ricerca - era l'augurio - sarebbe stato in grado di classificare.

Oggi Google vale ben 132,1 miliardi di dollari: e pensare che Larry e Sergey avevano cominciato con un 'pocket money' limitato, appena 100 mila dollari, forniti da Andy Bechtolsheim, creatore di Sun Microsystems.