"Golden Power, decreto da rifare. Troppe pressioni sugli azionisti Bpm"

"La decisione del Tar è la prova inequivocabile che il modo in cui il Golden Power è stato utilizzato è illegittimo, tanto da richiedere l’emissione di un nuovo decreto, poiché quello adottato il 18 aprile è stato annullato dalla Corte". Unicredit torna sulla sentenza con cui il Tar si è espresso in merito al suo ricorso contro lo strumento applicato dal governo nell’ambito dell’Ops su Banco Bpm. Il Tar ha accolto le richieste di Unicredit e non si è invece espresso sul tema della Russia. La banca guidata da Andrea Orcel (foto) evidenzia che il Tar ha dichiarato "di non avere giurisdizione in materia", che è appannaggio della Bce. "E Unicredit sta già ottemperando alle richieste" di Francoforte. Unicredit si rivolge anche agli azionisti di Banco Bpm "esposti non solo all’uso illegittimo del Golden Power insistentemente invocato da Bpm, ma anche a comunicazioni e campagne ingiustificatamente aggressive e spesso fuorvianti, volte a screditare sia l’offerta che l’offerente". A questo punto "Unicredit valuterà tutte le iniziative opportune in maniera tempestiva". La banca di piazza Gae Aulenti sottolinea "che la decisione finale riguardo al merito e all’attrattività di qualsiasi offerta dovrebbe sempre spettare agli azionisti", ma "gli azionisti di Bpm potrebbero essere stati privati di un’opzione, i cui termini erano stati equamente stabiliti e avrebbero potuto essere già stati migliorati se ci fosse stato un ordinato processo di Ops".