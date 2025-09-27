Global Sumud Flotilla, le notizie di oggi. Trattative e nuove ipotesi in campo

Sabato 27 Settembre 2025

Cronaca
CronacaGlobal Sumud Flotilla, le notizie di oggi. Trattative e nuove ipotesi in campo
27 set 2025
REDAZIONE CRONACA
Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana, che rientra in Italia per avere un dialogo con le istituzioni: “Non c'è la volontà di andare a farsi male per forza”

Roma, 27 settembre 2025 – Potrebbe essere una giornata chiave. Dopo l'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Global Sumud Flotilla di accettare la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme per far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza e salvaguardare l'incolumità delle persone, gli attivisti aprono alle trattative. “Non c'è la volontà di andare a farsi male per forza. Noi chiediamo ai governi: è possibile dire ad Israele guardate che se attaccherete quelle barche in acque internazionali noi vi daremo delle sanzioni? Non c'è una chiusura cieca. Siamo assolutamente aperti a trattative concrete”, ha detto al Corriere della Sera, Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana. Delia rientra in Italia proprio per avere un dialogo più diretto con le istituzioni.

Dopo il no alla proposta del patriarcato di lasciare gli aiuti a Cipro e poi, attraverso il porto israeliano di Ashdod e un corridoio aperto dalle Misericordie, farli arrivare alla Striscia si stanno percorrendo altre ipotesi. Un percorso possibile sarebbe quello di far arrivare gli aiuti in Egitto sfiorando le acque territoriali israeliane, dunque raggiungendo la costa a poca distanza da Gaza.

Le news in diretta

09:46
La precisazione di Frontex

"Frontex è un'agenzia di controllo delle frontiere europee, un'organizzazione civile, non militare: non abbiamo la capacità di fornire protezione o scorta" alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Lo spiega all'Ansa un portavoce della stessa Frontex, precisandone i limiti di mandato dopo le sollecitazioni giunte dalla politica per l'impiego delle sue navi. In tutto, 58 eurodeputati di Sinistra, Verdi, Socialisti e non iscritti hanno scritto a Ursula von der Leyen per chiedere un intervento di Frontex. Da Bruxelles, evidenzia, non è arrivata alcuna richiesta in tal senso: "La Commissione sa che non rientra nei nostri compiti".

