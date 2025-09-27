Global Sumud Flotilla, le notizie di oggi. Trattative e nuove ipotesi in campo

Roma, 27 settembre 2025 – Potrebbe essere una giornata chiave. Dopo l'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Global Sumud Flotilla di accettare la mediazione del Patriarcato di Gerusalemme per far arrivare gli aiuti umanitari a Gaza e salvaguardare l'incolumità delle persone, gli attivisti aprono alle trattative. “Non c'è la volontà di andare a farsi male per forza. Noi chiediamo ai governi: è possibile dire ad Israele guardate che se attaccherete quelle barche in acque internazionali noi vi daremo delle sanzioni? Non c'è una chiusura cieca. Siamo assolutamente aperti a trattative concrete”, ha detto al Corriere della Sera, Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana. Delia rientra in Italia proprio per avere un dialogo più diretto con le istituzioni.

Dopo il no alla proposta del patriarcato di lasciare gli aiuti a Cipro e poi, attraverso il porto israeliano di Ashdod e un corridoio aperto dalle Misericordie, farli arrivare alla Striscia si stanno percorrendo altre ipotesi. Un percorso possibile sarebbe quello di far arrivare gli aiuti in Egitto sfiorando le acque territoriali israeliane, dunque raggiungendo la costa a poca distanza da Gaza.

Le news in diretta