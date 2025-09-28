Global Sumud Flotilla, le news di oggi e dove si trova. “Monitorati da droni”

Roma, 28 settembre 2025 – La delegazione italiana della Global Sumud Flotilla ha deciso di proseguire verso Gaza. Telefonata ieri in serata tra la portavoce Delia, che incontra leader politici e il ministro Tajani che ha avvisato dei rischi: 'Forzare il blocco è pericoloso”. Il responsabile degli Esteri ha poi sentito la premier Meloni. Gli attivisti chiedono “un corridoio permanente di aiuti alla Striscia”.
Trump domani vede Netanyahu. Sul tavolo anche un piano in 21 punti per la pace a Gaza che prevede il ritiro graduale dell'Idf e rilascio di tutti gli ostaggi. "Sono in corso intensi negoziati e continueranno finché sarà necessario per raggiungere un accordo”, ha detto il presidente Usa. Hamas: “Dai mediatori nessuna proposta”.
"Le navi della Flotilla stanno continuando a muoversi verso sud-est, e si sono lasciate Creta alle spalle. Si trovano già in acque internazionali. La situazione è rischiosa ma speriamo che le pressioni di questi giorni le tutelino dagli attacchi". A dirlo la portavoce italiana del Global Movement to Gaza Maria Elena Delia."È stata una notte difficile per le condizioni del mare molto mosso - spiega -. Le imbarcazioni sono state monitorate da droni che, questa volta, si sono mantenuti alti. Non ci sono stati attacchi. Sono seguite a distanza dalla fregata della Marina. L'idea - sottolinea- è di proseguire verso la Striscia".