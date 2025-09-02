Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

Roma, 2 settembre 2025 – A meno di 24 ore dalla partenza delle prime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da Genova e Barcellona, Israele minaccia di arrestare gli attivisti e sequestrare le barche.
Riccardo Rudino è un camallo genovese e militante del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp). E il video di un suo intervento dal palco di Genova è circolato molto su internet.
Rudino, cosa pensa delle minacce?
“Le barche non sono neanche partite per Gaza e siamo già a questo punto. È una reazione spropositata. Forse il governo israeliano è preoccupato che questo si trasformi in un caso diplomatico internazionale, forse è solo propaganda. Ma non possiamo nascondere che questa situazione ci preoccupa, del resto ci troviamo di fronte un governo senza scrupoli”.
Se da un avvertimento Israele passasse ai fatti, a quel punto quale sarebbe la vostra risposta?
“Rimaniamo fermi sulla nostra posizione. Se perderemo il contatto con le nostre imbarcazioni anche solo per venti minuti fermeremo l’intera Europa: dal porto di Genova non uscirà più nulla. Bloccheremo tutto e lo faremo insieme al sindacato, a tutti i portuali e con il sostegno della città di Genova. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono rientrare sani e salvi, e ogni singola scatola di viveri, che appartiene al popolo di Gaza, deve raggiungere la sua destinazione. Da questa regione partono ogni anno tra i 13 e i 14 mila container diretti in Israele: non permetteremo che esca più nulla, nemmeno un chiodo. Siamo pronti a lanciare scioperi, a bloccare le strade”.
L’idea del blocco dei traffici portuali verso Israele ha raccolto un grande seguito…
“Proprio così, anche i portuali di Livorno e Barcellona aderiranno e ci attendiamo molte altre conferme. Questo significa che l’idea di bloccare i porti sta in piedi”.
Voi comunque andrete avanti.
“Se le cose si metteranno male ci sarà una nuova mobilitazione. Non ci facciamo intimorire e siamo pronti a sostenere la Flotilla. Ciò che ci troveremo ad affrontare non sarà mai paragonabile a quello che stanno subendo i palestinesi”.