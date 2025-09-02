Global Sumud Flotilla, il camallo genovese: “Se toccano le navi fermiamo i porti”

Roma, 2 settembre 2025 – A meno di 24 ore dalla partenza delle prime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da Genova e Barcellona, Israele minaccia di arrestare gli attivisti e sequestrare le barche.

Riccardo Rudino è un camallo genovese e militante del Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp). E il video di un suo intervento dal palco di Genova è circolato molto su internet.

Rudino, cosa pensa delle minacce?

“Le barche non sono neanche partite per Gaza e siamo già a questo punto. È una reazione spropositata. Forse il governo israeliano è preoccupato che questo si trasformi in un caso diplomatico internazionale, forse è solo propaganda. Ma non possiamo nascondere che questa situazione ci preoccupa, del resto ci troviamo di fronte un governo senza scrupoli”.

Il camallo genovese Riccardo Rudino

Se da un avvertimento Israele passasse ai fatti, a quel punto quale sarebbe la vostra risposta?

“Rimaniamo fermi sulla nostra posizione. Se perderemo il contatto con le nostre imbarcazioni anche solo per venti minuti fermeremo l’intera Europa: dal porto di Genova non uscirà più nulla. Bloccheremo tutto e lo faremo insieme al sindacato, a tutti i portuali e con il sostegno della città di Genova. Le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono rientrare sani e salvi, e ogni singola scatola di viveri, che appartiene al popolo di Gaza, deve raggiungere la sua destinazione. Da questa regione partono ogni anno tra i 13 e i 14 mila container diretti in Israele: non permetteremo che esca più nulla, nemmeno un chiodo. Siamo pronti a lanciare scioperi, a bloccare le strade”.

L’idea del blocco dei traffici portuali verso Israele ha raccolto un grande seguito…

“Proprio così, anche i portuali di Livorno e Barcellona aderiranno e ci attendiamo molte altre conferme. Questo significa che l’idea di bloccare i porti sta in piedi”.

Voi comunque andrete avanti.

“Se le cose si metteranno male ci sarà una nuova mobilitazione. Non ci facciamo intimorire e siamo pronti a sostenere la Flotilla. Ciò che ci troveremo ad affrontare non sarà mai paragonabile a quello che stanno subendo i palestinesi”.