Destinazione Gaza, le barche di Global Sumud Flotilla salpate da Genova: “Portiamo 45 tonnellate di aiuti”

Genova, 31 agosto 2025 - Sono salpate questa mattina tre imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dal porto antico di Genova. Luna Bark, Ghea e Gigolette navigheranno alla volta di Catania, in Sicilia, dove il 4 settembre partiranno insieme ad altre 'vele gemelle' per prendere il largo verso la Striscia di Gaza. Si tratta della più grande impresa civile dei nostri tempi a cui parteciperanno delegazioni di 44 Paesi, 50 imbarcazioni e 500 persone tra cui attivisti, medici, giornalisti, parlamentari, politici e rappresentanti religiosi. L'obiettivo alla base dell'iniziativa umanitaria indipendente è di "portare aiuti alla popolazione palestinese e rompere il blocco imposto da Israele".

Global Sumud Flotilla: la missione parte dal porto di Genova

Stamani, cento pacchi contenenti 20 kg di beni di prima necessità sono stati trasportati dai volontari di Music for Peace dalla sede di via Balleydier fino allo scalo genovese per essere imbarcati. In totale, in soli cinque giorni, state raccolte ben 300 tonnellate di alimenti e medicinali donati da tutta Italia e convogliate nel quartier generale dell'Ong ligure per le operazioni di smistamento e imballaggio dei prodotti. Di queste, solo 45 tonnellate navigheranno a bordo della Flotilla verso Gaza per motivi di capienza delle imbarcazioni. Il resto degli alimenti donati sarà destinato ad un'altra missione umanitaria di Music for Peace in Sudan e in parte conservato in 4 container per un utilizzo successivo. Contemporaneamente a Barcellona sono salpate le altre imbarcazioni della Flotilla con a bordo anche l'attivista svedese Greta Thunberg. "Auguriamo alla Flotilla di navigare in acque internazionali senza incontrare impedimento, come dovrebbe essere perché questa missione si svolge nella piena legalità e nonviolenza - ha detto Maria Elena Delia, referente Italia Global Sumud Flotilla -. Chiediamo che si riapra il corridoio umanitario per Gaza, che il genocidio finisca subito e che il blocco che strozza la Striscia venga eliminato. Auguriamo a queste barche buon vento e tutta la legalità possibile".