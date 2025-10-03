Gli scontri a Bologna. Pioggia di fumogeni e petardi. Doppio assedio ai binari

e Nicoletta Tempera

La violenza in nome della pace. E una città ostaggio della contestazione, sulla carta mossa in nome del sostegno agli equipaggi della Global Sumud Flotilla. Nella realtà, animata dall’obiettivo del disordine sociale. Concretizzato con la pretesa di prendere, a tutti i costi, la stazione. Da quando gli equipaggi della missione diretta a Gaza sono stati fermati dalla marina israeliana, la stazione di Bologna è diventata terreno di scontro costante tra studenti, antagonisti, anarchici e forze dell’ordine. Dopo un primo assalto nella notte tra mercoledì e giovedì, di nuovo ieri per ben due volte piazza delle Medaglie d’Oro e via de’ Carracci (dove si trova l’accesso all’Alta Velocità) hanno visto i manifestanti tentare di raggiungere i binari. Scontrandosi sempre con la risposta delle forze dell’ordine. In serata, i momenti peggiori, con piazza Medaglie d’Oro immersa in un’unica nuvola di fumo grigio e irrespirabile e frastornata dal rumore delle esplosioni. Nel tentativo di raggiungere i binari, alcune centinaia di esponenti dei collettivi e anarchici sono entrati all’interno di un fast food devastandolo. Divelti semafori, bidoni, cartelli stradali, danneggiate biciclette e monopattini a noleggio, usati come barriere stradali. Agli agenti è stato tirato di tutto, sassi, fumogeni, cestini dell’immondizia, pietre e materiale ricavato dai cantieri del tram. Sui muri scritte contro la Meloni e il governo. Ma non era ancora finita: nella notte, a prendere la testa della frangia violenta, sono stati una trentina di ’maranza’, che hanno messo a ferro e fuoco tutta l’area davanti alla stazione, mentre anarchici e collettivi si disperdevano. Devastazione totale: un tratto del cantiere del tram in via Indipendenza è stato distrutto, a fuoco il tendone della Festa del libro in Piazza XX settembre.

Ma riavvolgiamo il nastro. Le prime tensioni in mattinata, quando in corteo erano 1.500 studenti, accompagnati da una quota di collettivi. I ragazzini hanno provato a entrare lanciando uova marce, fumogeni, bottiglie. E tutto si è infranto contro le porte, sbarrate, della stazione, protette solo da dieci carabinieri, quattro agenti della Polfer e personale Digos. Ma, al pomeriggio, nuovo corteo di oltre 8mila persone: l’obiettivo della serata era, ancora una volta, la stazione. Questa volta c’era una marea umana con alla testa Usb, Potere al Popolo e i collettivi Cambiare Rotta, Osa, Labas e Cua. Ma quando i manifestanti hanno puntato di nuovo a piazza Medaglie d’Oro, hanno trovato la polizia ad attenderli: circa 400 persone si sono lanciate in avanti e gli agenti hanno disperso il gruppo sparando i lacrimogeni.

A quel punto i manifestanti si sono dileguati, convergendo verso piazza XX Settembre e via Carracci, per cercare di entrare all’Alta Velocità, dove si sono verificati altri scontri. Esplosioni, tra bombe carta e fumogeni, a cui le forze dell’ordine hanno risposto con manganellate e, ancora, lacrimogeni. Un caos, con petardi buttati anche oltre il ponte sui binari. Intanto, a "bloccare tutto" c’erano riusciti, visto che dalle 20,10, Trenitalia aveva sospeso la circolazione nel nodo bolognese (non sull’Alta Velocità) in via precauzionale. Paralizzando, di fatto, la circolazione in mezza Italia.

La tensione è andata avanti fino a tarda sera, le parole con cui il sindaco Matteo Lepore aveva cercato di calmare gli animi sono cadute nel vuoto: "La libertà di espressione deve essere democraticamente garantita, così come vanno evitate forme di protesta violente che fanno solo male alla causa palestinese", aveva detto in mattinata. Tornando a chiedere, contestualmente, alla presidente Giorgia Meloni "di abbassare i toni e farsi garante delle istituzioni, invece di passare il tempo ad attaccare manifestanti, sindacati, opposizioni e coloro che la pensano in modo diverso da lei". Ma a Bologna i manifestanti, ancora una volta, hanno sprecato un’occasione per far ascoltare le loro ragioni.