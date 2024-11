Gli italiani restano affezionati al contante: ogni giorno prelevato un miliardo al bancomat

Un miliardo di euro al giorno prelevato dagli italiani al bancomat: se nel 2022 il contante prelevato si è attestato a 350 miliardi, nel 2023, dopo un anno, la cifra è salita a 360, pari a 10 in più (+2%). È quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa secondo il quale l’Italia è all’ultimo posto nell’area euro per l’utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante con appena 200 operazioni medie pro-capite eseguite con carte di credito, bonifici e assegni: la Penisola si dimostra molto affezionata alla moneta di carta, contro una media dell’eurozona di 370 operazioni per cittadino.