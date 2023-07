Gli italiani di domani? Sono pochi, poveri e bistrattati

Sono poco o per nulla soddisfatti del proprio grado di istruzione e delle proprie condizioni di lavoro, ma anche del livello di coesione sociale presente nel Paese, dell’efficienza dei servizi sul territorio e del proprio stato di salute, fisica e mentale. In una parola, vulnerabili.

È la fotografia dei giovani italiani, nella fascia di età compresa fra i 18 e i 34 anni, scattata dall’Istat. Il rapporto annuale 2023 evidenzia, infatti, che gli indicatori del benessere dei giovani, in Italia, sono ai livelli più bassi in Europa. Quello che dovrebbe essere il motore della crescita futura di un Paese è come ingolfato, bloccato in un limbo fatto di progressiva precarizzazione e possibilità quasi nulle di riscatto sociale.

Una triste verità emerge dai numeri del rapporto: l’Italia investe troppo poco sui giovani e spende meno degli altri grandi Paesi europei. Se l’investimento nei primi anni di vita è fondamentale per ridurre i divari ereditati dal contesto socio-economico di origine, migliorando le opportunità di crescita per i giovani e, in prospettiva, il benessere dell’intera comunità, allora il Paese si dimostra, nei fatti, incapace di guardare al futuro con lungimiranza.

Gli investimenti nell’istruzione sono fermi al 4,1% (la media Ue è pari al 4,8), mentre la spesa per la protezione sociale è sbilanciata a favore delle generazioni adulte e anziane, a scapito di quella per sostenere le famiglie e i bambini. Ciò si traduce, inevitabilmente, in un calo delle nascite, già trascinate in fondo dai redditi bassi. La mancanza di prospettive ricade dai padri sui figli: l’ascensore sociale è generalmente percepito come bloccato, il disagio nei confronti della propria condizione di vita impedisce di guardare al domani con fiducia. E si riflette in quella che l’Istituto nazionale di statistica definisce ‘deprivazione’: l’incapacità di realizzazione e il mancato interesse a partecipare alla vita sociale, politica e culturale del Paese.

Maddalena De Franchis