Gli insulti in rima di Fedez: "Sinner parla come Hitler". E attacca il santo Acutis

Versi buttati come viene, e bravo chi trova la rima. Provocazioni o insulti da semaforo? I social si infiammano, la nuova canzone di Fedez sfrigola sulla graticola prima di essere pubblicata. Come le riempiamo le due date al Forum di Assago? Chi facciamo arrabbiare stavolta? Quelli che al massimo se la prendono con i fanti: "Hanno fatto santo un 15enne, il suo miracolo? Giocare alla Playstation senza dire bestemmie" (e Carlo Acutis è sistemato). "Hanno sparato a un antiabortsista americano, oh tranquilli raga, il Papa è ancora in Vaticano (con Charlie Kirk se ne mettono a posto tanti, anche un pontefice che porta il nome del suo primogenito). "Io condanno Israele, ma ho tanti amici ebrei" (Elly Shlein). E non può mancare la badilata sull’uomo del momento, Jannik Sinner, definito "purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler". Ora, qualcuno ricorda di avere sentito il Führer parlare italiano? Qualcuno sapendoli riconoscere è mai riuscito a scandalizzare in un colpo solo Naike Rivelli ("Più che un rapper è un rosichino") e il partito del Südtirol ("Stupido e offensivo")?

Nel 1979 Nina Hagen si spogliò in diretta sulla rete austriaca è spiegò la masturbazione femminile con un gesto esplicito. Iggy Pop prese il vizio di slacciarsi i pantaloni in diretta e fu bandito dalla televisione per anni. Il 31 marzo 1967 Jimi Hendrix diede per la prima volta fuoco alla chitarra al Finsbury Park Astoria di Londra e replicò qualche mese dopo al Monterey Pop Festival (voleva fare meglio di Pete Townshend degli Who). Questo non per dare altre idee al nostro ragazzo di Buccinasco, ma per dire che se proprio si deve si può fare meglio.

Nella rinnovata veste di rapper arrabbiato, dentro il recinto familiare di Instagram, Federico Lucia scatena un piccolo putiferio che sembra orchestrato dall’algoritmo per dirottare sul suo nome tutti i motori di ricerca. Non lancia un’idea, lancia gavettoni. E gli schizzi arrivano fino in Parlamento. I deputati della Svp Julia Unterberger e Manfred Schullian parlano di "volgarità da retrobottega delle peggiori taverne pur di ottenere un po’ di visibilità in vista dei prossimi concerti". Sinner come Hitler. "Quello di Fedez – accusano – è un accostamento di rara stupidità, offensivo per l’intera minoranza di lingua tedesca in Italia. Per le menti semplici la diversità è sempre un problema".

Il web si agita: "Sinner parla italiano, tedesco, inglese, Fedez parla a vanvera". E ancora: "Ma con tutta la gente che c’è devi proprio tirare in ballo una persona così per bene, umile educata?". Alla Zanzara di Giuseppe Cruciani il rapper non ci mette una pezza. Spiega di non avere niente contro lo sportivo del momento: "Al massimo è una critica sul fanatismo degli italiani. Non l’ho mica paragonato a Hitler. Si chiama ironia ed è una canzone. Sinner non lo conosco e nemmeno mi interessa conoscerlo, non seguo il tennis". E chi è più ricco tra i due? "Molto più lui di me. Poi essendo monegasco paga anche molte meno tasse. Se potessi lo farei anche io. Ma se non le paghi le tasse in questo Paese, non puoi mettere becco in quello che succede qui. Io mi sentirei meno in diritto di pontificare. A Sinner secondo me non gliene frega nulla di come va l’Italia". Naike Rivelli da italiana patisce: "Ma come ti permetti, tu che hai fatto vergognare questo Paese con i tuoi teatrini da supermercato? Non sarà che rosichi? Voi con il vostro pandoro, le pubblicità e gli aerei privati vi siete bruciati pure l’educazione. La tua vita è cambiata, Fedez, e non ti sopporti più nemmeno tu".