Gli ebrei italiani: "Il terrore non ci piega. Le nostre sinagoghe restano sempre aperte"

"Noi non ci pieghiamo al terrore, assolutamente. Il terrore vuole proprio questo, l’interruzione e la paura. Non lo possiamo permettere. Per questo continuiamo a vivere e non chiudiamo le sinagoghe. La vita è la cosa più importante. È chiaro che non dipende solo dalla nostra volontà. Dipende anche da quanto lo capiscono gli altri Paesi. Dal diritto di Israele a vivere, a sopravvivere, a resistere alla minaccia". Noemi Di Segni, presidente delle Comunità Ebraiche in Italia è devastata dal dolore. "Hamas ha come unico obiettivo da sempre la distruzione di Israele – prosegue –. E in queste ore di dolore lacerante non ci fermiamo a pensare che questa azione sia arrivata in risposta a un fatto politico degli ultimi tempi, l’accordo con l’Arabia Saudita. Infatti, qualunque sia stato il governo al potere, per Hamas l’obiettivo è sempre stato unicamente la distruzione di Israele, a prescindere da chi era il primo ministro o del colore politico. Penso, più in concreto, che il giorno scelto sia stato pianificato da molto tempo, ovvero i 50 anni dalla guerra dello Yom Kippur. Hamas, con questa guerra, punta a destabilizzare l’intera regione, a dare un nuovo assetto al Medio Oriente".

Presidente, Hamas ha cambiato più volte strategia nel corso degli anni, perché proprio adesso la scelta dell’attacco?

"È un attacco che dimostra una pianificazione ponderata, sofisticata, professionale e tecnologica. Segno che, per raggiungere l’obiettivo finale, non guardano in faccia a nessuno, neppure ai loro figli che vivono a Gaza, trattati come scudi umani e uccisi senza pietà alcuna. Questo vuol anche dire che loro non hanno alcuna intenzione di gestire Gaza, ma solo proseguire in un percorso di odio e distruzione. E mi domando; ma in queste ore dov’è la Croce Rossa, dov’è Amnesty International? Perché non sono intervenute immediatamente come hanno fatto per altri conflitti? Oppure sono agenzie distorte...".

Un attacco così era del tutto inatteso...

"Non ha pari nella memoria di Israele...".

E anche la posizione del premier Netanyahu è diventata più fragile, nonostante il suo richiamo alla solidarietà nazionale con l’opposizione.

"La priorità in questo momento è la vita, Hamas va rasa al suolo, non ci sono accordi possibili: il sospetto che abbiamo tutti è che questo piano sia stato studiato da tempo e inculcato nella popolazione fin dall’infanzia. Ci sono neonati che crescono con un linguaggio diverso, con valori umani completamente differenti. Hanno un cervello che pensa in modo diverso. Vogliono, oltre alla distruzione di Israele, disegnare un’altra geografia nei territori con Siria e Iran dentro. Il progetto è ampio. Questa guerra finirà, ma sarà dolorosissima e forse ancora molto lunga, ma su Gaza va ricominciato tutto da capo, ormai. La domanda è: chi governa ora lo Stato palestinese? È lecito chiedersi con chi si può trattare? Il problema è anche di avere un interlocutore perché non esiste una leadership e uno Stato esiste solo se c’è una leadership. I palestinesi hanno ricevuto tutta la Striscia di Gaza, così come altri territori, nella speranza che potessero divenire luoghi di crescita e sviluppo per vivere a fianco al popolo di Israele. Ma accade esattamente il contrario: i leader palestinesi, invece di coltivare frutti di pace, seminano odio e generano terrore col sostegno di molti Paesi non solo arabi. Questo è il risultato di chi mette fin dalla nascita un fucile in mano ai propri neonati anziché nutrirli di valori e amore per la vita propria e altrui. Di chi trasforma moschee, scuole e casa in arsenali e centri di comando dell’odio".