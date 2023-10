.Gli audio drammatici e la paura del fidanzato poi diventato killer: "Basta, mi picchia"

Sono inquietanti gli audio (pubblicati sul nostro sito e ascoltabili attraverso il QrCode) esaminati dagli inquirenti, trovati nei cellulari di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa a Bologna un anno fa, e di Giovanni Padovani, 27 anni, l’ex compagno in cella per omicidio. "Ho fatto delle robe che non sono nella mia natura, perché mi ha fatto partire la testa..." si sente dire Padovani a un amico. "Basta con Giovanni – dice la donna a un’amica in un altro audio – , l’ho mandato fuori di casa. Ieri batteva i pugni contro le porte, io non voglio più follie del genere, poi mi picchia".