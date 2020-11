In Brianza è caccia al vaccino per l’influenza. Ma averlo, ai tempi del Coronavirus, è un’impresa. A Concorezzo, cittadina di 15mila anime alle porte di Monza, martedì si sono aperte le prenotazioni telefoniche che ben presto si sono trasformate in scene di panico e protesta davanti a uno studio medico. Fuori trenta...

In Brianza è caccia al vaccino per l’influenza. Ma averlo, ai tempi del Coronavirus, è un’impresa. A Concorezzo, cittadina di 15mila anime alle porte di Monza, martedì si sono aperte le prenotazioni telefoniche che ben presto si sono trasformate in scene di panico e protesta davanti a uno studio medico. Fuori trenta pensionati infuriati, dentro due dottoresse, asserragliate in lacrime. Sono dovuti intervenire i carabinieri e la polizia locale per riportare la calma. Erano esasperati perché trovavano sempre occupato il numero di telefono da chiamare, si sono radunati fuori dall’ambulatorio per chiedere chiarimenti.

Non potendo entrare, per via delle norme anti Covid, qualcuno ha cominciato a picchiare sui vetri e si è messo ad urlare. "Qualcuno voleva anche buttare giù la porta". I medici hanno chiamato le forze dell’ordine. "Oggi (ieri, ndr) è iniziata la prenotazione dei vaccini antinfluenzali attraverso un numero telefonico. È impossibile prenotare, telefono sempre occupato. Io sono arrivata alla centoventesima chiamata", si lamenta qualcuno sui social. E un altro: "Dopo 2 ore la gente esasperata dal fatto di non prendere la linea si è riversata davanti allo studio medico. Una linea, circa 4 mila pazienti due giorni a settimana".

"È un momento difficile per tutti, ma la rabbia e la mancanza di rispetto preoccupano – dice la responsabile dell’ambulatorio Rossella Stucchi – In 34 anni di carriera non mi è mai capitato di vedere una cosa simile, non è giusto che se la prendano con noi: lavoriamo dodici ore al giorno e ci ripagano con gli insulti. E poi non c’è fretta. I vaccini arrivano col contagogge, venti al giorno...".