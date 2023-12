Giusto ricordare che i rischi non sono finiti

Canè

Al supermarket, da qualche settimana, si rivede più gente con la mascherina. Anche sui mezzi pubblici. E nessuno, o quasi, li guarda come fossero dei matti. Infatti, sono sanissimi di corpo e di mente e pensano di restarlo anche usando una protezione. Fanno bene. Perché prendersi anche solo un raffreddore o attaccarlo a qualcuno che ti sta seduto a fianco in autobus o sul treno; perché non evitare, se si può, il costo personale e sociale che ogni malattia comporta? Per dirla in modo molto impopolare, sarebbe buona regola che in quelle situazioni la mascherina fosse obbligatoria. A maggior ragione ora che il Covid morde di nuovo con cattiveria, com’è normale, visto che non se ne è mai andato, e si ripresenta con nuove varianti. Come l’influenza, peraltro.

Allora, facciamo finta che il Covid sia esistito ed esista sul serio, non sia una montatura delle multinazionali del farmaco, e il frutto degli allarmismi di governi complici; facciamo anche finta che i vaccini servano a prevenire, a contenere la gravità del contagio, e che non provochino cataste di morti per gli effetti collaterali, occultati e negati dai soliti poteri forti. Bene, se i dati ufficiali ci confermano un’importante escalation di contagi, di ricoveri e di decessi, ha ragione chi se ne intende a lanciare quotidiani appelli alle vaccinazioni che languono; sono apprezzabili le autorità regionali, responsabili della Sanità, a unirsi a questo coro, e altrettanto Giorgia Meloni che ha ribadito di preoccuparsi di qualunque cosa accada, Covid compreso. Ma proprio perché gli esperti prevedono un Natale a rischio nella morsa dei virus, una bella campagna del Governo, responsabile della Salute, forse non guasterebbe. Una spinta al vaccino per i più deboli. Un promemoria. Per ricordare che esistono sia la malattia, sia gli scudi per ripararsi. Un’iniezione soprattutto. Ma anche una mascherina al supermarket.