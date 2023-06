Giustizia, il sì di Violante "La riforma è necessaria sui limiti alle intercettazioni e sull’abuso d’ufficio"

di Raffaele Marmo

Presidente Violante, la riforma della giustizia del Ministro Carlo Nordio è finita subito al centro di un infuocato dibattito: quale è la sua valutazione dell’intervento?

"Non è un intervento banale – esordisce Luciano Violante, ex magistrato, ex presidente della Camera, uomo di sinistra da sempre impegnato sul fronte delle regole costituzionali e della giurisdizione –. Riguarda questioni rilevanti; sarà utile leggere il testo definitivo della proposta e ascoltare eventuali proposte migliorative che verranno dagli studiosi e dal Parlamento".

Uno dei punti controversi concerne l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio: condivide?

"Sono d’accordo da tempo. È una norma che serve per investigare, non per punire comportamenti dannosi o pericolosi. Lo riconoscono coloro che onestamente parlano di “reato spia”, sorta di mandato a conoscere la vita degli altri, su presupposti vaghi".

È un reato contestato, tra l’altro, in maniera bipartisan da tutti i sindaci.

"In realtà io penso che occorra mettere mano a una revisione più complessiva dei delitti contro la Pubblica amministrazione, perché l’impianto originario è quello degli anni Trenta, di quasi un secolo fa. La Pubblica amministrazione, nel frattempo, è totalmente cambiata. Vi sono oneri enormi che gravano sulla Pa e non c’è solo quella centrale, ma anche quella periferica, dei comuni, delle regioni. Aggiunga che c’è oscurità delle leggi e sovrapposizione di competenze, problemi che non c’erano un secolo fa. E, dunque, è molto facile cadere nell’errore. Tutto questo richiede un ripensamento complessivo di tutta la materia e spero che il Ministro possa metterlo in atto".

In ballo c’è anche la ridefinizione del reato di traffico di influenze.

"La norma così sarebbe più precisa, ma mi riservo di leggerla per essere più chiaro".

La proposta tocca anche l’inappellabilità parziale di determinate sentenze di assoluzione o proscioglimento di primo grado: quale è il suo giudizio?

"Sono d’accordo. I tecnici del Ministero avranno certamente tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale che ha cancellato una precedente ipotesi proposta da un governo Berlusconi".

Arriviamo all’altro nodo cruciale: la stretta sulle intercettazioni.

"Anche per questo caso sarà necessario leggere le norme, appena il disegno di legge verrà presentato in Parlamento. Bisogna comunque costruire un nuovo equilibrio tra diritto all’informazione dei giornalisti e diritto alla reputazione dei cittadini. I mezzi di comunicazione hanno abusato gravemente distruggendo la vita di persone innocenti. Si pensi al caso della ministra Guidi o a quello della scienziata Ilaria Capua, oggetto entrambe di vergognose campagna di stampa".

Non c’è il rischio, come qualcuno sottolinea, di mettere un bavaglio alla stampa?

"Il diritto all’informazione, come tutti i diritti, non è assoluto. In democrazia non esistono diritti assoluti, tutti i diritti sono un bilanciamento tra i propri e quelli altrui. Ebbene, il diritto all’informazione trova un bilanciamento nel diritto alla tutela della reputazione delle persone: e questo è un punto di fondo. Dove fissare l’asticella o il confine del bilanciamento dipende dall’autorità politica. Ora, quando avremo letto attentamente il testo, potremo essere più precisi, ma io non contesto assolutamente la necessità di trovare un punto di equilibrio. Ho citato due casi di persone la cui vita è stata distrutta per abuso del diritto di informazione. Nel nostro ordinamento è garantito l’esercizio del diritto, ma è punito l’abuso del diritto".

La riforma incide anche sulla custodia cautelare.

"E in questo ambito occorre regolare bene l’interrogatorio prima dell’arresto in relazione al collegio che dovrebbe decidere. Sarà possibile manipolare le prove? La decisione del collegio avviene dopo l’interrogatorio? L’accusato, nel frattempo, aspetta che lo arrestino?".

Certo è che non mancano le critiche dell’Anm e di parte delle opposizioni: non sono premature?

"La critica è legittima. Sarebbe bene che tutti la esprimessimo con senso della misura e nel rispetto reciproco. Il dibattito parlamentare obbligherà ad entrare nel merito. Sarà compito del Parlamento entrare nel merito e ci sono le capacità per farlo. Per accettare alcune cose e discutere su altre".

Non manca chi sostiene la tesi secondo la quale l’intervento sarebbe nel complesso a favore dei cosiddetti reati dei colletti bianchi.

"Se fosse una discriminazione pretestuosa, sarebbe inaccettabile. Ci sono reati commessi senza violenza, come l’usura ad esempio o la circonvenzione di incapaci che sono più gravi di alcuni furti. Sarà importante leggere la norma".

Perché è così difficile sempre riformare la giustizia in Italia?

"Accade per la giustizia penale. Perché è in gioco il rapporto tra autorità e libertà, il potere di punire e la vita delle persone".

La svolta garantista è bastevole o servono altri interventi?

"Garantismo e giustizialismo sono pure espressioni ideologiche, entrambe prive di capacità costruttiva. Servono solo a difendere antiche sterili identità. Meglio stare saldamente nel costituzionalismo".