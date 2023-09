Giustizia fai da te in strada Scippatore linciato dalla folla

di Riccardo Jannello

Un nuovo caso di giustizia fai da te nella popolosa borgata del Quarticciolo, fra Centocelle e Tor Sapienza, zona di edifici popolari e piccola delinquenza nella quale il Comune di Roma ha cercato di offrire nuove opportunità agli abitanti creando un teatro-biblioteca dov’era un mercato coperto. L’altra mattina verso mezzogiorno una donna di 90 anni ha rischiato di essere scippata di una catenina d’oro lungo via Manfredonia. L’autore – che probabilmente cercava soldi per comprare droga – è stato bloccato e picchiato a sangue da un gruppo di giovani e meno giovani che hanno assistito al furto. I componenti dello spontaneo branco, almeno sette persone, hanno colpito il responsabile, un trentaseienne indiano che cercava inutilmente di fuggire alla rappresaglia, con calci, pugni e perfino con un casco da motociclista in volto.

Nel frattempo, dal balcone di uno dei palazzi della parallela via Ugento qualcuno ha filmato la scena e il video di due minuti in poco tempo ha fatto il giro del web con centinaia e centinaia di visualizzazioni finendo sul sito Welcome to favelas, dove un sondaggio ha stabilito che l’80 per cento condivideva l’azione dei picchiatori.

Una telefonata al 112 ha fatto scattare l’allarme e i carabinieri della Compagnia Casilina sono intervenuti in breve tempo e poco distante dal luogo del pestaggio, in via Ostuni (nel quartiere quasi tutte le strade hanno nomi di località pugliesi), hanno fermato lo scippatore che tentava zoppicando un’improbabile fuga, mentre il branco si era già dileguato. Portato all’ospedale di Tor Vergata, all’indiano è stata riscontrata fra l’altro la frattura del setto nasale. Ieri mattina è stato portato in stato d’arresto davanti al giudice che ha fissato il processo e l’ha scarcerato condizionando la decisione al divieto di dimora nel territorio comunale di Roma.

La novantenne scippata vive nel quartiere ed era appena uscita da fare la spesa. Fortunatamente non ha subito danni gravi, ma è rimasta sotto choc per l’accaduto. Sembra che la rivolta della gente – radunata fuori da un bar di via Manfredonia – sia scattata per una sorta di regolamento che vige fra i bulli del luogo: mai prendersela con una donna ancor più se anziana. Nel video si sente anche una signora che incita bestemmiando a colpire, chiedendo solo, in romanesco: "Fatelo un po’ più in là che lì c’è la macchina di mia figlia". Acquisiti i video, i carabinieri sono fiduciosi di potere individuare i responsabili e sarebbero già sulle loro tracce.

L’episodio del Quarticciolo (noto ai cinefili per essere stato il set di Nessuno mi può giudicare, una commedia sul degrado sociale interpretata da Paola Cortellesi) non è l’unico di quella giustizia fai da te che sembra regnare sulle nostre strade.

Solo nella Capitale ci sono stati numerosi episodi nelle ultime settimane: a Ostia i residenti di un palazzo hanno picchiato un sedicenne che si stava introducendo in un appartamento per rubare; di fronte al Pantheon, una delle zone internazionalmente più amate, una donna ha rubato uno zaino a un ragazzo seduto a un bar ed è stata rincorsa e pestata dai camerieri e dagli altri avventori; di recente gli amici di Michelle Causo, la ragazzina uccisa a coltellate da un diciassettenne e lasciata in un sacco fra i cassonetti, hanno sfondato l’appartamento del killer strappando i sigilli e distruggendo il suo interno.

E in Veneto ha fatto impressione l’assalto a casa del pirata della strada che ha investito e ucciso (avrebbe vissuto se lo avesse soccorso) Chris Amon Obeng, tredicenne campioncino di calcio. l’uomo, ai domiciliari, si è dovuto barricare per respingere gli assalitori armati di bastoni e pietre.