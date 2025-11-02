Giuseppe Di Dio, sedicenne modello ucciso “per sbaglio” a Capizzi. La sua vita tra studio e l’azienda di famiglia

Messina, 2 novembre 2025 – Colpito per errore. È questa l'ipotesi che si sta facendo strada in merito all'omicidio di Giuseppe Di Dio, il sedicenne ucciso a Capizzi, nel Messinese, la notte scorsa. L'adolescente e il 22enne rimasto ferito nella stessa sparatoria si trovavano davanti a un bar nella centrale via Roma e potrebbero essere stati coinvolti in maniera accidentale. Per gli investigatori l’obiettivo dell’agguato sarebbe stato un altro.

Chi è la vittima

In effetti chi conosceva Giuseppe Di Dio lo descrive come un ragazzo modello. Frequentava il terzo anno dell’alberghiero presso l'istituto 'Ettore Majorana' a Troina (Enna) e per questo viaggiava ogni giorno per andare a scuola. Quando non studiava, poi, dava una mano nella conduzione dell'azienda agricola della famiglia. Nulla sembra quindi poterlo collegare in alcun modo ai tre Frasconà arrestati, già noti per precedenti penali.

Un paese sotto choc

Sotto choc il piccolo centro di Capizzi, comune con poco meno di tremila abitanti che sorge sul versante meridionale dei Nebrodi. "La nostra comunità è distrutta dal dolore – dice il sindaco Leonardo Giuseppe Principato –. Non so cosa si scattato nella mente di chi ha sparato".

Chi sono i tre arrestati

Il presunto assassino si chiama Giacomo Frasconà e ha 20 anni. Con lui sono stati arrestati il padre Antonio di 48 e il fratello Mario di 18, che avrebbero accompagnato il presunto omicida davanti al bar.

"Conosco la famiglia del presunto omicida, persone con diversi precedenti penali – racconta il sindaco –. L'anno scorso alcuni componenti della famiglia sono stati indagati per avere dato fuoco alla caserma dei carabinieri, due giorni fa sono stati sottoposti a controlli perché sospettati di possedere armi. Ieri sera poteva essere una strage, quel bar è frequentato da molti ragazzini. I nostri carabinieri sono pochi e più volte ho chiesto al prefetto dei rinforzi".