Giulia Cecchettin avrà la laurea alla memoria in Ingegneria Biomedica. Cerimonia il 2 febbraio

Padova, 12 dicembre 2023 – Giulia Cecchettin riceverà la laurea in Ingegneria Biomedica il 2 febbraio 2024. Lo ha deciso il Senato Accademico dell'Università di Padova, approvando la delibera che conferisce alla ragazza uccisa dall'ex fidanzato la laurea alla memoria. Il diploma sarà consegnato ai famigliari della giovane di Vigonovo.

Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio a 22 anni (Ansa)

"Questo non riempie l'enorme vuoto che la sua tragedia ha lasciato nella famiglia, nella comunità e in tutti noi. La laurea sarà sua, l'ha guadagnata, le mancava solo la discussione e siamo profondamente onorati e grati alla famiglia per averci permesso di darle il riconoscimento che le spetta di diritto – ha scritto su X la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini – . Educhiamo i nostri ragazzi al rispetto. Educhiamoli ai sentimenti. Per il contrasto alla violenza contro le donne siamo tutti coinvolti. Non c'è altra strada. Grazie al papà, alla sorella e al fratello di Giulia per l'impegno e le parole che in queste settimane stanno spendendo per la comunità".

Giulia avrebbe dovuto consegnare la versione definitiva della sua tesi qualche giorno dopo il suo assassinio e discuterla il 16 novembre. Quindi voleva trasferirsi a Reggio Emilia per diventare disegnatrice di fumetti e illustratrice di libri per bambini. L’ex Filippo Turetta, però, non avrebbe accettato che lei potesse chiudere il suo ciclo di studi universitario prima di lui né che si trasferisse, così la sera dell'11 novembre – dopo la cena al centro commerciale – l'ha aggredita, uccisa e poi ne ha occultato il cadavere.