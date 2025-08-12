Il giallo di Giulia Bonin, ritrovata morta in un burrone sul Monte Grisa: la 25enne triestina era scomparsa da due giorni

Trieste, 12 agosto 2025 – E’ stato ritrovato nella nottata tra lunedì 11 e martedì 12 agosto il corpo senza vita di Giulia Bonin, la 25enne che il giorno prima era scomparsa da casa senza lasciare traccia. A individuare il cadavere in zona Monte Grisa sono state le squadre del Soccorso alpino di Trieste dopo essersi calate dalla strada Napoleonica sovrastante. Stando alle prime ricostruzioni la giovane sarebbe precipitata dalla ‘vedetta Italia’, punto panoramico noto in zona, fino a terminare la propria caduta su un gruppo di alberi. Le dinamiche dell’accaduto, tuttavia, sono ancora tutte da accertare.

La vicenda

Intorno all’ora di pranzo di domenica 10 agosto Giulia Bonin si era allontanata da casa. Non avendo ricevuto alcuna risposta ai messaggi e alle chiamate, la mamma preoccupata aveva avvertito le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa. Purtroppo però, nonostante le lunghe ricerche e i numerosi appelli sui social, non c’è stato nulla da fare e il cadavere è stato recuperato in un punto impraticabile. Il personale sanitario del 118 accorso sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane ragazza.

Le ricerche della Polizia locale erano iniziate in località Prosecco, nella zona del Monte Grisa sul Carso triestino. La ragazza era solita frequentare i dintorni di un santuario nelle vicinanze e proprio lì gli operatori avevano iniziato il loro lavoro di indagine, prima che due passanti ritrovassero casualmente la sua borsetta riconosciuta per via degli effetti personali contenuti all’interno.

Il piano di ricerche coordinato dalla Prefettura di Trieste prevedeva l'utilizzo di droni e unità cinofile per setacciare in lungo e in largo i sentieri e le aree boschive circostanti. Le operazioni sono state compiute in nottata fino al macabro ritrovamento avvenuto intorno alle 00.30. In attesa dell’autopsia per scoprire le reali cause della morte, la salma di Giulia è stata trasferita all’obitorio di Trieste dove verranno effettuati nei giorni a venire gli ultimi accertamenti medico-legali.