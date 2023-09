Giudici contro Uber Eats. Licenziamenti annullati per quattromila rider

Una normativa "a tutela del tessuto occupazionale" deve essere applicata "anche ai rapporti di lavoro cosiddetti eterodiretti", come quello dei rider. L’iniziativa economica in Italia "è assolutamente libera" ma una società non può "andare via e mandare a casa migliaia di lavoratori" senza neanche informare i sindacati. Sono passaggi della sentenza pilota del Tribunale di Milano che ha dichiarato "illegittimi" i licenziamenti di circa quattromila rider di Uber Eats in Italia, dopo la decisione della multinazionale Usa di lasciare il mercato italiano. Licenziamenti che, quindi, devono essere "revocati", aprendo un tavolo con i sindacati nonostante i rider siano inquadrati come autonomi e nonostante la società abbia cessato ogni attività. Il giudice Luigi Pazienza, accogliendo il ricorso presentato dalla Cgil di Milano, ha dichiarato "la natura antisindacale della condotta di Uber Eats Italy srl". E ha ordinato alla società di avviare "il confronto previsto in caso di cessazione di attività". Confronto che potrebbe portare quindi a un indennizzo economico per i rider.

Andrea Gianni