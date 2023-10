Giudice tra i manifestanti. Il militare: non ho filmato

Il carabiniere indicato come l’autore del video che riprendeva la giudice Iolanda Apostolico a una manifestazione di protesta a Catania contro le politiche migratorie del governo, ha negato di aver girato il filmato. Sentito come persona informata sui fatti dal procuratore Santonocito ha detto di non aver mai confessato di aver fatto riprese.