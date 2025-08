Giubileo dei giovani, la diretta dell'ultima giornata a Tor Vergata. L’omaggio di Leone XIV a Francesco: “Se siete inquienti non siete malati, siete vivi”

07:39

Leone XIV ai giovani: "Non siamo fatti per una vita dove tutto è scontato e fermo"

"Non siamo fatti per una vita dove tutto è scontato e fermo, ma per un'esistenza che si rigenera costantemente nel dono, nell'amore. E così aspiriamo continuamente a un 'di più' che nessuna realtà creata ci può dare; sentiamo una sete grande e bruciante a tal punto, che nessuna bevanda di questo mondo la può estinguere. Di fronte ad essa, non inganniamo il nostro cuore, cercando di spegnerla con surrogati inefficaci! Ascoltiamola piuttosto!''. Lo dice il Papa nella messa a Tor Vergata a conclusione del Giubileo dei giovani. Leone ricorda ai giovani che la fragilità non è argomento 'tabù' da evitare. Commentando la lettura del Vangelo tratta dal Libro del Qoelet, papa Leone infatti spiega che ''propone l'immagine dell''erba che germoglia; al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca'. Sono due richiami forti, forse un po' scioccanti, che però non devono spaventarci, quasi fossero argomenti "tabù", da evitare.

La fragilità di cui ci parlano, infatti, è parte della meraviglia che siamo. Pensiamo al simbolo dell'erba: non è bellissimo un prato in fiore? Certo, è delicato, fatto di steli esili, vulnerabili, soggetti a seccarsi, piegarsi, spezzarsi, e però al tempo stesso subito rimpiazzati da altri che spuntano dopo di loro, e di cui generosamente i primi si fanno nutrimento e concime, con il loro consumarsi sul terreno. È così che vive il campo, rinnovandosi continuamente, e anche durante i mesi gelidi dell'inverno, quando tutto sembra tacere, la sua energia freme sotto terra e si prepara ad esplodere, a primavera, in mille colori''. Il Pontefice evoca l'immagine di uno ''sgabello su cui salire per affacciarci, come bambini, in punta di piedi, alla finestra dell'incontro con Dio. Ci troveremo di fronte a Lui, che ci aspetta, anzi che bussa gentilmente al vetro della nostra anima. Ed è bello, anche a vent'anni, spalancargli il cuore, permettergli di entrare, per poi avventurarci con Lui verso gli spazi eterni dell'infinito