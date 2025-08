Giubileo dei giovani, Tor Vergata esplode di giovani per Papa Leone (che arriva in elicottero). “Siamo un milione”

16:25

Chilometri in fila piedi per raggiungere la spianata

''In questo momento alcune zone di Roma registrano 4 km di fila, cioè circa due ore di cammino, per raggiungere a piedi la spianata. Centinaia di autobus continuano a scaricare giovani senza sosta. Questo è un punto importante del percorso giubilare ma il Giubileo non finisce oggi ma il 6 gennaio 2026''. Così il capo della protezione civile Fabio Ciciliano dopo la riunione tenuta al centro operativo avanzato allestito alla vela di Calatrava per il Giubileo dei Giovani. Sulle possibili criticità per il deflusso dei ragazzi, Ciciliano spiega che ''è stata realizzata una pianificazione specifica, facendo in modo che attraverso i videowall con dei messaggi con sottopancia ciascuna area e settore possa capire quando può essere abbandonata. Il tutto per evitare l'affollamento e la concentrazione dei ragazzi nelle zone dove c'è convergenza di mezzi di trasporto, come stazioni metro e dei bus. In 105 ettari - conclude - abbiamo raccolto mezzo milione di persone''.