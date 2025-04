Giubileo della disabilità, Locatelli: “Bel segnale a tutto il mondo”. L’incontro con i Terconauti

Roma, 29 aprile 2025 - "Il Giubileo delle persone con disabilità è un bel segnale a tutto il mondo. Sono arrivate persone da tutti i Paesi già da ieri e ci sono stati momenti sia spirituali che di aggregazione straordinari". Così la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo a Rainews24. "Stiamo cercando di cambiare la prospettiva, non solo in Italia, e di dare - ha spiegato - una spinta in Europa e nel mondo perché si vedano le potenzialità e non i limiti nelle persone. Lo dimostrano tante attività, lo sport, le attività ricreative, le possibilità nel lavoro che crescono, ma dobbiamo anche essere in grado di offrire le opportunità". "Spero che questo - ha aggiunto - possa suscitare una reazione non solo nelle persone con disabilità, nelle famiglie, nei volontari, in chi opera nei servizi, ma davvero in tutti. Nessuno si può sentire chiamato fuori da questa esperienza e da questo mondo. Siamo tutti cittadini allo stesso modo".

"Durante il Giubileo delle persone con disabilità ho avuto il piacere di incontrare Damiano e Margherita Tercon con Philipp Carboni, "I Terconauti", che mi hanno presentato il loro nuovo libro “L’imprevisto di diventare adulti”, dedicato al tema dell’autismo e alla crescita personale. Grazie per l’entusiasmo, la passione e il coraggio che mettete in tutto quello che fate! Ci troviamo oggi pomeriggio nel cortile di Castel Sant’Angelo, per continuare a vivere insieme questo straordinario Giubileo”, ha poi scritto la ministra in un post su Facebook.