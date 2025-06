Giù dal balcone: muore hostess: "Non si è gettata, liti col fidanzato"

di Nino FemianiROMALa morte di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana – avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 15 luglio, in occasione della festa di Santa Rosalia –, precipitata dal terzo piano di un appartamento a Vienna nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, non viene più rubricata nel brogliaccio delle autorità austriache come un suicidio. Sulla trama di questa vicenda, anche loro vedono ora allungarsi troppe ombre che danno corpo ai sospetti della famiglia della ragazza che ha presentato esposti sia in Austria sia in Italia. Uno dei principali dubbi riguarda la dinamica della caduta. La hostess, che lavorava per la compagnia aerea Lauda Europe Limited (low cost maltese che opera per conto di Ryanair), dormiva col fidanzato, B.E., 27 anni, pure lui originario di Palermo, residente a Vienna, assistente di volo in un’altra compagnia. Secondo la ricostruzione fornita da quest’ultimo, Aurora, dopo una lite tra i due, si sarebbe alzata verso l’una e lanciata volontariamente dal balcone del terzo piano nell’apparthotel in cui viveva, in Universumstrasse, distretto multiculturale Brigittenau, vicino al Danubio.

Negativi gli esami tossicologici. Un gesto estremo che i familiari trovano difficile da credere, soprattutto perché la ragazza non aveva mai manifestato intenti suicidi e, anzi, era descritta come solare e piena di vita. La zia, Ninfa Maniscalco, ricorda: "Era venuta a Palermo a maggio e non era affatto depressa. Voleva iscriversi a un corso di tedesco e aveva progetti. Vienna, città in cui viveva da tre anni, le piaceva".

Ad alimentare i sospetti è la storia d’amore travagliata tra Aurora e il fidanzato. Nei giorni precedenti alla tragedia, infatti, i due avrebbero avuto un acceso diverbio, scaturito dal fatto che la giovane, per un certo periodo, si era trasferita a Praga da un amico, allontanandosi dal compagno col quale viveva da un paio di anni. Questo episodio, secondo quanto riferito dai familiari, avrebbe scatenato una forte gelosia nel giovane, complicando ulteriormente il già fragile rapporto. Aurora era tornata a vivere con lui a Vienna, ma contava di arrivare a un chiarimento. "Avevano dei problemi", taglia corto chi li conosceva.

La famiglia rileva altre anomalie. Nelle ore successive alla tragedia, il ragazzo comunica con i genitori di Aurora solo sette ore dopo l’accaduto, mentre i suoi stessi familiari erano stati avvisati quasi subito (e hanno dormito con lui nella stessa casa la sera dopo). Questo ritardo alimenta la sensazione che qualcosa non sia stato raccontato con trasparenza e che il giovane abbia voluto consigliarsi con i suoi parenti prima di avvisare i ‘consuoceri’. L’ultimo punto oscuro riguarda l’uso del cellulare di Aurora. Nei giorni precedenti alla caduta e anche durante il suo ricovero in coma sono stati infatti registrati accessi sospetti, con modifiche alle impostazioni di privacy, circostanza che ha spinto la famiglia a chiedere il sequestro del telefonino per chiarirne l’impiego e capire perché sono scomparse foto dal profilo WhatsApp di Aurora. I Maniscalco, attraverso l’avvocato Alberto Raffadale, chiedono l’autopsia, il sequestro dell’abitazione e dei beni della giovane. Pur non puntando direttamente il dito contro il fidanzato, insistono affinché tutte le piste vengano esplorate. "Ciao Auri – scrive in un post la cugina Federica Bevilacqua – vola per sempre nei cieli come facevi in terra. Noi ti faremo giustizia, non ci fermeremo di fronte a niente".