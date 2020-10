Cesenatico, 15 ottobre 2020 - Ancora positivi al Coronavirus nella carovana che segue il Giro d'Italia di ciclismo (oggi la tappa 12). E' di oggi la notizia che diciassette poliziotti impegnati nel servizio d'ordine del Giro sono risultati positivi al Coronavirus. Gli agenti, tutti asintomatici, erano stati

sottoposti a tampone in Abruzzo tra domenica e lunedì. Ora sono tutti in isolamento in albergo. Non si sa se gli agenti siano stati al seguito del Giro sin dalla prima tappa.

A Cesenatico è il Pantani day

Sul fronte invece dei corridori, il Giro ha già dovurto fare i conti con l'epidemia del Covid. Otto finora i positivi: tra loro anche Kruijswijk e Matthews. Jumbo e Mitchelton si sono ritirate.

All'estero anche la Vuelta in Spagna ha dovuto fare i conti con il Coronavirus e sono state imposte restrizioni al pubblico nelle trappe in salita.