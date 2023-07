Giravolte da Sultano "Ankara nella Ue? Erdogan non ci crede Mossa per trattare"

di Marta

Ottaviani

Un presidente che sta cambiando la sua politica internazionale e che usa tutte le sue armi per ottenere il massimo dei risultati. Yavuz Baydar, direttore del quotidiano online turco Ahval, spiega perché Erdogan oltre al vertice Nato stia trattando separatamente con Washington e Bruxelles.

Yavuz Baydar, Erdogan è arrivato al vertice di Vilnius battendo i pugni sul tavolo. Ma cosa ha ottenuto, alla fine?

"Penso che il risultato più importante per Erdogan sia aver mostrato nel Paese che la Nato è comunque ben disposta nei suoi confronti: ’Da leader legittimato, dico che la Turchia è un Paese che conta’. Non è un dato da sottovalutare, se si pensa che all’estero viene considerato un autocrate. In secondo luogo, per la prima volta, la Turchia è riuscita a fare inserire i nomi di quelle che ritiene due minacce alla sicurezza nazionale in un documento Nato, e a classificarle come organizzazioni terroristiche. Si tratta dello Ypg, considerato il braccio siriano del Pkk (il Partito dei lavoratori del Kurdistan, ndr) e l’organizzazione che fa capo a Fetullah Gulen (leader di una parte di destra islamica turca e un tempo alleato di convenienza di Erdogan)".

Cosa farà la Svezia ora che ha ottenuto l’appoggio della Turchia?

"La Svezia, che per oltre 200 anni è stata il bastione dei diritti umani, della libertà di espressione etc., etc., sulla carta ha sacrificato i suoi valori e rischia di finire costantemente sotto la lente di ingrandimento di Ankara. Come risultati ufficiali mi pare un po’ poco, visto che la Turchia ha tenuto in standby la Nato per un anno".

C’è altro sul piatto?

"Questi sono i risultati ufficiali. Poi ora si apre la contrattazione con Washington e Bruxelles. Il presidente americano, Joe Biden, ha fatto molte promesse a Erdogan. Ma non è ancora chiaro quante abbia intenzione di mantenerne. Dipende anche dagli umori del Congresso. Per quanto riguarda la Ue, tutti sanno che dopo il referendum del 2017 (con il quale si è approvata la riforma in senso presidenzialista forte della Costituzione, ndr), le prospettive di ingresso sono state congelate, oltre naturalmente alle questioni delle migliaia di prigionieri politici nelle carceri e al fatto che il partito curdo possa essere chiuso dalla Corte Costituzionale. Credo che le dichiarazioni di Erdogan siano state fatte solo a uso domestico".

Negli ultimi mesi, Ankara ha portato avanti un cambiamento sostanziale nella sua politica estera. Meno Russia e più Mediterraneo. Colpa della guerra in Ucraina o secondo lei c’è anche dell’altro?

"Credo che la parte più interessante sia il riavvicinamento fra Turchia ed Egitto (dopo un decennio di relazioni critiche, ndr). L’interesse di entrambi è concentrato sull’energia e in particolare sulle opportunità che arrivano dal Mediterraneo dell’Est. Ma c’è di mezzo tutta la questione delle acque territoriali greche e di Cipro Nord, che non è riconosciuta dalla comunità internazionale. Se davvero gli Usa dovessero mandare gli F-16, allora la Grecia potrebbe innervosirsi. Insomma, la Turchia è destinata a darci nuovi pensieri".

Dei rapporti con la Russia cosa ne pensa?

"La riconsegna dei prigionieri del battaglione Azov ha causato l’ira di Putin e le conseguenze le vedremo la prossima settimana con la trattativa sul rinnovo dell’accordo sul grano. Certo, adesso la Russia vede nella Turchia un partner meno affidabile di prima".