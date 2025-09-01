Giovedì nuovo incontro dei Volenterosi europei. Ancora in forse Meloni, la distanza con Salvini

Le trattative internazionali sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, e quelle interne al centrodestra sulla manovra: sono i due tavoli su cui sono destinate a concentrarsi le attenzioni di Giorgia Meloni a settembre. Che si annuncia un mese decisamente caldo. II grosso, nell’immediato, sono le questioni internazionali. I leader europei dei volenterosi che hanno incontrato a Washington il presidente Usa a metà agosto, si incontreranno giovedì a Parigi, dopo il vertice della settimana scorsa fra i capi di stato maggiore della Difesa della coalizione in cui, ha spiegato Ursula von der Leyen, sono stati "elaborati piani piuttosto precisi", comprese le discussioni sugli "elementi necessari per un’efficace convergenza di truppe".

Non è ancora chiaro se parteciperà Meloni, che giovedì ha in agenda il Cdm e un incontro con il nuovo presidente della Polonia Karol Nawrocki, il conservatore che ha battuto il filo-europeista, Rafal Trzaskowski. La premier la settimana scorsa ha chiarito ai partner i margini di manovra accettabili per l’Italia: monitoraggio con aerei radar e sistemi satellitari, addestramento delle truppe ucraine, ed eventualmente sminamento dei fondali, ma tutto al di fuori dei confini terrestri e marittimi dell’Ucraina. E senza truppe italiane sul terreno. Un concetto su cui da settimane insiste Matteo Salvini (foto).