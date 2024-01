Caso Giovanna Pedretti, social senza controlli. Razzante: "Basta un algoritmo per fermare l’odio, tocca ai big della Rete"

Roma, 17 gennaio 2024 – Le piattaforme social devono darsi delle policy stringenti per impedire il proliferare degli haters. Un contenuto irrispettoso dei diritti altrui e intriso d’odio, che rischia di avvelenare la rete, deve essere automaticamente rimosso. È questa la strada maestra per evitare il ripetersi di campagne d’odio che possono portare fino a tragedie come il suicidio di Giovanna Pedretti. Così il professor Ruben Razzante, docente di diritto dell’informazione all’università Cattolica del Sacro Cuore e alla Lumsa.

Giovanna Pedretti e l'ingresso della sua pizzeria

Professor Razzante, come è possibile cercare di ridurre il più possibile che si ripetano fatti di questo tipo?

"I social stanno vivendo un deriva pericolosa. Oggi qualsiasi leone da tastiera pensa di poter scrivere qualsiasi cosa in nome della libertà di manifestazione del pensiero. Il problema è che, a differenza dei media tradizionali, i meccanismi di verifica e di controllo nella rete sono quasi assenti. E così in Rete va di tutto, e può innescare vere e proprie spirali di odio. Per mettere un freno a questo fenomeno bisogna lavorare su più punti: responsabilizzare gli utenti, educarli, ma anche vincolare le piattaforme al controllo sui contenuti. Ci deve essere il modo per prevenire questi illeciti utilizzando quegli algoritmi che sono così sofisticati e addestrati per finalità di business legate alla profilazione degli utenti, quegli algoritmi che oggi servono a stabilire le abitudini di consumo e i gusti degli utenti, e che potrebbero essere usati anche contro un linguaggio violento. Non vedo ostacoli tecnologici. Se le piattaforme riescono a farlo in una maniera funzionale al loro business, lo facciano anche per la tutela dei diritti fondamentali".

Il professore Ruben Razzante

Dovrebbero attuare una sostanziale censura?

"Non una censura, ma un bilanciamento dei diritti. Il diritto di libera espressione è sacrosanto, ma termina laddove lede i diritti altrui. Purtroppo attualmente la bilancia pende a favore della libertà d’espressione a scarico dei diritti delle persone. Ribilanciamola".

Attualmente, ricorda il garante della privacy, in caso di revenge porn e di cyberbullismo si può presentare un ricorso al suo ufficio per ottenere la cancellazione del contenuto incriminato entro le 48 ore dalla pubblicazione. Non sarebbe opportuno estendere questa norma anche ai reati d’odio?

"Ampliare la portata degli interventi del Garante può in teoria essere una soluzione, ma io so bene che loro hanno gli organici all’osso, estendere da quei due casi la possibilità di ottenere dal Garante il blocco nelle 48 ore, non è realistico, almeno con la sua attuale dotazione di organico. A mio avviso, ripeto, si sente l’esigenza di avere nelle piattaforme delle adeguate e rigorose policy. Certi contenuti vanno rapidamente eliminati dai social stessi. Se giustamente le piattaforme si stanno attrezzando per evitare che si scarichino illegalmente contenuti protetti da copyright, le stesse tecnologie possono essere applicate per bloccare gli haters".

Senza norme di legge più stringenti per le piattaforme social?

"Più che pensare a norme di legge punitive per le piattaforme io credo che il governo potrebbe attivare con loro un tavolo di lavoro e dovrebbe coinvolgere anche l’opposizione, perché questi temi travalicano il colore politico e le battaglie ideologiche: dovrebbe coinvolgere tutti in una battaglia di affermazione della civiltà giuridica. Io vedrei bene un organismo bipartisan che dialoghi costantemente con le piattaforme, che le aiuti a scrivere delle policy molto vincolanti per gli utenti. Questo può svelenire il clima in rete e rendere più sicura la navigazione degli utenti, specialmente dei più deboli".

Ma le piattaforme perché dovrebbero essere disponibili?

"Perché un intervento in questo senso conviene soprattutto a loro. Se le nuove generazioni matureranno una disaffezione nei confronti della Rete, la abbandoneranno, ci sarà una emorragia di utenti. Il rischio concreto, se la Rete è percepita come un luogo poco accogliente se non insicuro, nel quale si è esposti alle violenza degli haters, è che il traffico crolli. Io credo che loro stessi capiscano che è anche a tutela del loro business che devono agire per bloccare certe deviazioni".

