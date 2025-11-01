I giovani di FdI a Parma. Cori fascisti e inni al Duce. Vertici commissariati

Parma, 1 novembre 2025 – Un tricolore sventola mentre si alza un coro inequivocabile: "Camicia nera trionferà. Duce, Duce!". È successo in Borgo del Parmigianino, nel centro di Parma, nella sede di Fratelli d’Italia della città emiliana. Sede utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù Nazionale, che avrebbe inneggiato a Mussolini pare proprio il 28 ottobre, anniversario (guarda caso) della marcia su Roma. Il video con i cori fascisti è rimbalzato su Instagram, ma anche sui telefonini dei meloniani, alcuni dei quali sono stati praticamente svegliati all’alba, sulle note del ’Me ne frego’.

Un video che ha innescato, da subito, una dura polemica, da Parma a Roma. Gli stessi meloniani sono subito corsi ai ripari, tant’è che Stefano Cavedagna, europarlamentare bolognese e portavoce di Gioventù Nazionale, mette subito in chiaro come sono andati i fatti: "Siamo intervenuti prima che il video venisse pubblicato sui media", specificando che i vertici locali di Gioventù nazionale sono stati commissariati da subito, "alle 8.23 del mattino, ben prima che la notizia venisse diffusa". Un commissariamento arrivato, appunto, via mail da parte dei vertici regionali, in cui si spiega che "per motivi di incompatibilità politica si è proceduto al commissariamento della federazione provinciale di Gioventù Nazionale". Da qui, "si procederà quanto prima alla nomina di un commissario". Il primo a saltare, quindi, è il coordinatore provinciale Jacopo Tagliati.

E mentre parte la tempesta politica, arriva anche la notizia che la Procura di Parma avvia un indagine e apre un fascicolo: "Si tratta di un modello 45, non c’è ancora un reato ipotizzato" spiega all’Ansa il Procuratore Capo Alfonso D’Avino. In questa fase non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati e sulla vicenda indaga la Digos della questura di Parma. Ma notizia di reato o meno, il caos a casa Meloni è servito. Punta il dito sulla premier la segretaria del Pd Elly Schlein: "È un fatto molto grave. Aspettiamo di sentire una presa di distanza dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. O forse tacerà anche questa volta?". Replica Giovanni Donzelli, deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia: "Da noi, chi sbaglia paga, a sinistra non so. Gioventù Nazionale aveva provveduto a commissariare la federazione di Parma ben prima che il video venisse pubblicato e circolasse sui media. Da noi non c’è spazio per la nostalgia dei totalitarismi".

Stessa linea da Michele Barcaiuolo coordinatore regionale di FdI in Emilia-Romagna: "Non prendiamo lezioni dal Pd che aspettiamo ancora che condanni i propri iscritti che partecipano a manifestazioni contro la polizia, occupano i binari delle stazioni, indossano magliette inneggiando le Br". Interviene anche il deputato di FdI, Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale: "Nel nostro movimento non c’è spazio per comportamenti incompatibili con i valori della libertà e della democrazia". Condanna, senza se e senza ma i cori fascisti, il sindaco di Parma Michele Guerra, indipendente di centrosinistra sostenuto anche dal Pd: "I valori che rappresenta questa città sono del tutto contrapposti a quelli che propagandano senza pudore nella sede di FdI, dove si inneggia al Duce, si cantano cori per le camicie nere e gli squadristi. E – ricorda – l’apologia di fascismo è un reato".

Minimizza, invece, il caso il coordinatore emiliano-romagnolo dei giovani leghisti, Tommaso Vergiati: "Difendiamo il diritto di chiunque di esprimere le proprie idee". In serata un presidio del collettivo Azione Antifascista ha protestato a pochi metri dalla sede FdI delle polemiche: un centinaio di persone che sono state tenute a distanza dalle forze dell’ordine.