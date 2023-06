Giostra medievale Il 2 luglio la prima corsa

Il Palio di Siena è una competizione fra le Contrade

della città sotto forma di una giostra equestre di origine medievale. La “carriera”, come viene tradizionalmente chiamata la corsa, si disputa di norma due volte l’anno: il 2 luglio si corre il Palio in onore della Madonna di Provenzano e il 16 agosto quello in onore della Madonna Assunta.

In occasione di avvenimenti eccezionali e di importanti ricorrenze locali o nazionali, ritenute pertinenti, la comunità senese può decidere di effettuare un “Palio straordinario”. Il carroccio

è il carro tirato da buoi

che durante il corteo storico trasporta il Palio