Giornata tragica per i pedoni: 15enne investita e uccisa sulle strisce a Cremona, 74enne muore a Roma. Grave ragazzina di 11 anni travolta a Torino

Torino, 31 gennaio 2025 - Giornata tragica per i pedoni sulle strade italiane: una ragazzina di 15 anni è stata investita e uccisa da un bus alle 8 del mattino a Cremona, intorno alle 13 un'anziana di 74 anni ha perso la vita travolta da un'auto a Roma, quindi nel primo pomeriggio nella periferia di Torino una 11enne è finita in gravi condizioni in ospedale per lo stesso motivo: è stata investita.

Cremona, ragazzina di 15 ani investita e uccisa da un bus

Cremona

Elisa Marchesini aveva 15 anni e si stava recando a scuola, quando alle 7.50 un bus per studenti l'ha travolta mentre attraversava a piedi via Dante. Dai primi accertamenti della Polizia locale, rilievi e raccolta di testimonianze, la 15enne potrebbe aver attraversato distrattamente sulle strisce pedonali, ma con il semaforo rosso e il conducente non sarebbe riuscito ad evitarla, uccidendola sul colpo. L'autista del bus, portato in ospedale in stato di shock, sarà risentito dagli agenti. Elisa andava al liceo Anguissola, dove frequentava la seconda classe ad indirizzo economico e sociale. Centinaia i messaggi sui social di compagni, insegnanti e preside che la definiscono "solare, sempre allegra e disponibile e aperta al dialogo con tutti".

Roma

Neanche il tempo di riflettere sui rischi sempre crescenti per i pedoni nelle città, che alle 13 circa, in viale delle Milizie a Roma, a perdere la vita è una 74enne. La donna è stata investita all'altezza del civico 124 da Fiat Panda condotta da un'italiana di 81 anni, che si è subito fermata. Nonostante i soccorsi del personale del 118 la donne è deceduta. La polizia Locale sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica.

Torino

Quindi nella periferia di Torino, nel primo pomeriggio, una ragazzina di 11 anni è finita in prognosi riservata dopo essere stata travolta da un'auto. Dopo l'incidente, la cui dinamica è ancora da accertare, la giovane è stata subito trasportata in ospedale in ospedale dove i medici l'hanno riscontrato un grave trauma cranio facciale e fratture multiple gravi. La ragazzina non sarebbe in pericolo di vita ed è ancora sotto accertamenti medici.

Peggio del 2024

Davanti alle ennesime morti di pedoni sulle strade l'Associazione sostenitori e amici polizia stradale ha reso noto che dall'inizio dell'anno a oggi, le persone investite e uccise sulle strade italiane sono stati 40, il 29% in più dei 31 del gennaio 2024.